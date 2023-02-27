Москалькова рассказала о свыше 50 обращений, отправленных ей Навальным из колонии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что ей поступило более 50 обращений от политика Алексея Навального. Ни одно письмо от оппозиционера не осталось без внимания, отметила омбудсмен. Москалькова обратила внимание, что независимо от того, кто и за что осужден, этот человек должен иметь полный пакет прав.





«Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться», — сказала омбудсмен.





«И 50 с лишним обращений, которые к нам поступали, — ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний», — заверила Москалькова.





Правозащитница упомянула о Навальном после своего включения в новые санкционные списки Евросоюза. По утверждению Москальковой, в последнее время представители стран Запада пытаются давить на нее, чтобы она «поступала так, как они хотят, а именно — осуждала власть и выступала против Крыма, чтобы фактически стала институтом оппозиционности в России».