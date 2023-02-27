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Москалькова рассказала о свыше 50 обращений, отправленных ей Навальным из колонии
Омбудсмен отметила, что ни одно письмо от осужденного оппозиционера не осталось без внимания undefined
Новости

Москалькова рассказала о свыше 50 обращений, отправленных ей Навальным из колонии

Омбудсмен отметила, что ни одно письмо от осужденного оппозиционера не осталось без внимания

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что ей поступило более 50 обращений от политика Алексея Навального. Ни одно письмо от оппозиционера не осталось без внимания, отметила омбудсмен. Москалькова обратила внимание, что независимо от того, кто и за что осужден, этот человек должен иметь полный пакет прав.


«Навальный, как и любой другой человек в его положении, будучи осужденным, должен иметь полный пакет прав: условия содержания под стражей, допуск адвоката, возможность трудиться», — сказала омбудсмен.


«И 50 с лишним обращений, которые к нам поступали, — ни одно из них не осталось без внимания, каждое проверялось прокуратурой, руководством Федеральной службы исполнения наказаний», — заверила Москалькова.


Правозащитница упомянула о Навальном после своего включения в новые санкционные списки Евросоюза. По утверждению Москальковой, в последнее время представители стран Запада пытаются давить на нее, чтобы она «поступала так, как они хотят, а именно — осуждала власть и выступала против Крыма, чтобы фактически стала институтом оппозиционности в России».

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От иностранных государств поступают «абсолютно откровенные письма», призналась Москалькова. В качестве примера она привела обращение в Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека.


В этом документе, по ее словам, было требование «снять с уполномоченного по правам человека в России статус А, который был установлен в ООН, на том основании, что уполномоченный недостаточно защищает Навального, что не выступает против российской агрессии, как они считают, и фактически не выступает в качестве оппозиции власти». Москалькова расценила такие призывы как покушение на свободу совести.


25 января Алексей Навальный рассказал, что его в 11-й раз отправили в штрафной изолятор. Его наказали за то, что он «неправильно представился». С февраля 2021 года Навальный отбывал наказание по делу «Ив Роше» в колонии общего режима в городе Покрове Владимирской области. 14 июня 2022 года политика этапировали в колонию строгого режима №6 в Мелехово за мошенничество при сборе пожертвований и неуважение к суду.

#москалькова #навальный #колония #омбудсмен
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