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Bild: Запад при военном провале Киева принудит его к переговорам с Россией
Украинским войскам дали время до осени текущего года, чтобы добиться значимых успехов на поле боя undefined
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Bild: Запад при военном провале Киева принудит его к переговорам с Россией

Украинским войскам дали время до осени текущего года, чтобы добиться значимых успехов на поле боя

Запад окажет давление на Киев и принудит его к мирным переговорам с РФ, если до осени украинские военные не смогут достигнуть значимых успехов на поле боя. Об этом со ссылкой на источники в правительствах ФРГ и США сообщила газета Bild, уточнив, что новое оружие — последний шанс Украины.


«С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится», пишет Bild.


По данным издания, Запад лишь на словах намерен поддерживать Украину сколько это понадобится, однако «за кулисами» уже прямо идет речь о том, чтобы поставить «военный ультиматум» президенту Владимиру Зеленскому.


Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в ФРГ, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой.


Отмечалось, что в рамках пакта рассматривается предоставление Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию и оружию после окончания этого конфликта.


По данным Bild, Париж и Берлин таким образом пытались на собственном историческом примере донести до Киева мысль, что заклятые враги, как некогда Германия и Франция, все же могут начать мирные переговоры.


Ранее Министерство иностранных дел Китая призвало стороны конфликта на Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры.


Кроме того, МИД КНР выступил за прекращение боевых действий и возвращение к переговорному процессу, за решение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций и противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия.

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#спецоперация #запад #зеленский #переговоры #рф #украина
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