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Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Президент отметил вклад актера в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества undefined
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Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент отметил вклад актера в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества

Президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Сигал — спецпредставитель Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией. 


«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.


Летом 2022 года глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Сигал снимет документальный фильм о Донбассе. Актер посетил разрушенный изолятор в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По словам Пушилина, Сигал заявил, что «98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были».


Сигал рассказывал, что у него много родственников в России: на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии.


26 ноября 2016 года Владимир Путин лично вручил Стивену Сигалу паспорт гражданина России. Дед актера по отцовской линии родился в РФ, он переехал жить в США.


Стивену Сигалу 70 лет. Он наиболее известен по своим ролям в боевиках: «В осаде», «В смертельной опасности», «Во имя справедливости».

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Глава ДНР Пушилин рассказал о планах актера Сигала снять документальный фильм о Донбассе

Артист уже посетил разрушенный изолятор в Еленовке, где содержались украинские военнопленные 9 августа 2022
Dailystorm - Глава ДНР Пушилин рассказал о планах актера Сигала снять документальный фильм о Донбассе
#актер #орден дружбы #стивен сигал #путин
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