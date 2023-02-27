Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Сигал — спецпредставитель Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией.





«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.





Летом 2022 года глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Сигал снимет документальный фильм о Донбассе. Актер посетил разрушенный изолятор в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По словам Пушилина, Сигал заявил, что «98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были».





Сигал рассказывал, что у него много родственников в России: на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии.





26 ноября 2016 года Владимир Путин лично вручил Стивену Сигалу паспорт гражданина России. Дед актера по отцовской линии родился в РФ, он переехал жить в США.





Стивену Сигалу 70 лет. Он наиболее известен по своим ролям в боевиках: «В осаде», «В смертельной опасности», «Во имя справедливости».