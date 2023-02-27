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Драпеко рассказала о культурном коде России и напомнила, что еще Илья Муромец «не любил власть»
Парламентарий сослалась на былины и книгу «Русские святыни: Очерки русской аксиологии» Елена Драпеко
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Драпеко рассказала о культурном коде России и напомнила, что еще Илья Муромец «не любил власть»

Парламентарий сослалась на былины и книгу «Русские святыни: Очерки русской аксиологии»

Елена Драпеко Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко заявила, что культурный код России был заложен в язычестве. Парламентарий сослалась на книгу «Русские святыни: Очерки русской аксиологии» Николая Бенедиктова. Она также напомнила о былинах про героя Илью Муромца, который не любил власть.


Драпеко выступает на форуме «Женщины России Zа Победу».


«Поскольку речи шла о культурном коде, то я залезла в философские книги наших современных философов, древних, кто там что писал на эту тему», — цитирует парламентария корреспондент Daily Storm. В частности, она упомянула книгу «Русские святыни: Очерки русской аксиологии» Николая Бенедиктова. Автор издания задался вопросом: почему россияне отличаются от европейцев.


«Самое интересное, что я у него вычитала — что, оказывается, мы такими были всегда. В дохристианские времена, в языческие времена сформировался культурный код этой странной нации», — сказала депутат.


По ее словам, ученые ссылаются на былины и народный эпос, которые донесли до нас то, что было важно и что считалось хорошим у наших предков. «Там есть Илья Муромец, крестьянский сын, который, между прочим, не сильно любит власть <...> он сказал: «Ради тебя, собака, князь, я бы из подвала не вышел! Но пойду воевать за землю русскую, за сиротинушек, обиженных и униженных, за родину!» — добавила Драпеко.


Депутат выразила уверенность в том, что культурный код, который россиянам передали предки, все еще жив. «И, посмотрите, как он воспрял, когда обратился президент к народу по поводу бессмертного полка», — отметила она.


Форум «Женщины России Zа Победу» проходит в поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Мероприятие организовали партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Социал-демократический союз женщин России. 

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#язычество #госдума #драпеко
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