В Дагестане на берегу Каспийского моря нашли 18 пробитых человеческих черепов

Человеческие останки были обнаружены на берегу Каспийского моря в Дагестане в ходе строительных работ. Об этом пресс-служба следственного управления СК РФ по республике заявила ТАСС. В ведомстве уточнили, что по факту обнаружения захоронения была организована проверка.





«По факту обнаружения 18 человеческих скелетов на берегу Каспийского моря следователями следственного управления СК РФ по Республике Дагестан организована проверка», — сказал собеседник агентства.





Ужасающую находку сделали в районе базы отдыха «Джами», находящейся между Махачкалой и Каспийском. Специалисты извлекли из земли все 18 скелетов, у подавляющего большинства повреждены черепа. Специалисты считают, что с высокой долей вероятности это говорит об убийстве людей.





По предварительным данным, эти останки относятся к 30-м годам ХХ века.





10 февраля правоохранители раскрыли убийство бывшего депутата Госдумы первого созыва и крупного бизнесмена Марка Горячева. Мужчина пропал без вести в 1997 году. В этом преступлении спустя 25 лет сознался Николай Поляков — соратник криминального авторитета Владимира Кулибабы.





Следствие проверяло Полякова на тему его участия в ОПГ, в результате чего смогло установить шесть организаторов и исполнителей данного убийства.





В марте 1997 года в Санкт-Петербурге бизнесмена посадили в иномарку к Кулибабе и отвезли на дачу в Выборгский район, уточняет Telegram-канал «112». Спустя некоторое время его убили, расчленили и выбросили останки в Невский залив.