«Готовы к любым сценариям»: глава Совета торговых центров Войцеховский рассказал о безопасности в ТЦ после драк подростков

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил Daily Storm, что в связи с недавними драками группы подростков в «Авиапарке» все ТЦ готовы к любым возможным сценариям.





«Торговые центры имеют самые разные сценарии на разные случаи. Естественно, что все торговые центры готовы, все это расписано и так далее. Я вообще уверен на все 200%, что тот опыт, который возник за последние пару дней, уже изучен. И, соответственно, в этих сценариях учтен», — сказал Войцеховский.





При этом он отметил, что индустрии торговых центров уже нанесен серьезный ущерб из-за массовых стычек подростков. И во многом это удар по репутации и имиджу площадок.





«Физический ущерб не так просто нанести, за исключением того инвентаря, который размещен в общих зонах и доступен посетителям. Но, естественно, такие процессы не могут не нанести имиджевого ущерба индустрии, поэтому к ним самое серьезное отношение», — объяснил глава союза.





Ранее «Фонтанка» сообщила, что охрана торговых комплексов Петербурга приведена в «повышенную готовность». Такие меры были приняты после столкновения подростков в ТРК «Галерея».





Первая массовая драка подростков произошла в московском ТЦ «Авиапарк» 19 января. После этого в Сети стала распространяться информация о появлении новой группировки — ЧВК «Редан», а в СМИ появилась информация о задержании девяти человек, участвовавших в драке.