Суд в Волгограде приговорил к четырем годам колонии мужчину, обвиняемого в поджоге военкомата

Советский районный суд Волгограда приговорил к четырем годам колонии общего режима 30-летнего местного жителя Дениса Сердюка. Его признали виновным в поджоге военного комиссариата в мае 2022 года.





Денис Сердюк в суде полностью признал вину в преступлении и заявил, что раскаивается. Суд посчитал его виновным в умышленном повреждении имущества путем поджога, а также в хулиганстве.





«В ночь на 15 мая 2022 года Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства и забросил их через оконный проем в бытовое помещение военного комиссариата, <...> в результате чего произошло возгорание», — говорится в сообщении Telegram-канала Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.





Мужчина поджег здание, а затем скрылся. Позднее его задержали правоохранители.





Местный портал V1.ru сообщает, что Денис Сердюк служил в Воздушно-десантных войсках в Новороссийске, а также работал в рекламном агентстве. В соцсетях указано, что у него есть пятилетний сын.