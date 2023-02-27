Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро

Бельгия заморозила российские активы на сумму 58 миллиардов евро. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Бельгии. Ранее в Германии сообщили, что заморозили сумму в 10 раз меньше.





«Также заблокированы связанные с Россией транзакции на 191 миллиард евро», — говорится в заявлении министерства.





Ведомство указывает, что это самый высокий показатель среди всех стран Европейского союза.





В общей сложности меры, принятые Бельгией, коснулись 1789 российских компаний или граждан, которые находятся в санкционном списке.





Минфин Бельгии также указывает, что страна ужесточила таможенные проверки в отношении России и Белоруссии. Сейчас заблокированы 529 контейнеров. Бельгийские власти ожидают, когда о них поступит дополнительная информация.





18 февраля Германия сообщила, что заморозила российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро за год военной операции РФ на Украине.