В Москве на станции метро «Спортивная» произошло возгорание. По данным Telegram-канала «112», некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь. В Дептрансе Москвы заявили, что никто не пострадал. Станция «Спортивная» временно закрыта.





«112» опубликовал видео из метро, на котором видно сильное задымление, слышны звуки сирены. По информации канала, очаг возгорания находится под одним из вагонов поезда.