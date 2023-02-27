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В Москве на станции метро «Спортивная» произошло возгорание
По данным Telegram-канала «112», некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь undefined
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В Москве на станции метро «Спортивная» произошло возгорание

По данным Telegram-канала «112», некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь

В Москве на станции метро «Спортивная» произошло возгорание. По данным Telegram-канала «112», некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь. В Дептрансе Москвы заявили, что никто не пострадал. Станция «Спортивная» временно закрыта.


«112» опубликовал видео из метро, на котором видно сильное задымление, слышны звуки сирены. По информации канала, очаг возгорания находится под одним из вагонов поезда.

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Экстренные службы тушат пожар. Жизни пассажиров ничто не угрожает, сообщает «112». Их эвакуировали со станции.


«Станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров <...> Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.


На Сокольнической линии метро не ездят поезда от «Парка культуры» до «Университета». В обратном направлении они двигаются с увеличенными интервалами и проезжают «Спортивную» без остановки.

#москва #метро #возгорание #станция спортивная
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