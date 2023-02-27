Премьер Венгрии опасается, что какая-нибудь из стран ЕС направит на Украину свои войска

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: власти страны опасаются, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска. Об этом сообщает ТАСС. Политик призвал все стороны конфликта к мирному урегулированию





Орбан выступил на открытии весенней сессии парламента Венгрии. «Вся Европа шаг за шагом скатывается к войне», — считает глава венгерского правительства.





Страны Евросоюза уже присылают Украине танки и обсуждают поставки истребителей. «Если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска», — добавил Орбан.





Правительство Венгрии выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, подчеркнул премьер: «Нам нужны мирные переговоры, поэтому Венгрия настаивает на мире с трибуны каждого международного форума».





Виктор Орбан также отметил, что Будапешт поддерживает мирный план по Украине, созданный Китаем.





Пекин 24 февраля призвал стороны конфликта на Украине уважать суверенитет всех стран, остановить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры.