Лукашенко: У Украины нет пути, кроме заключения мира без предварительных условий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Украины нет другого пути, кроме заключения мирного договора без предварительных условий. Политик призвал делать все, «чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев».





«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — заявил президент Белоруссии в интервью китайским СМИ, цитата по РИА Новости.





Лукашенко сказал, что предупреждал Киев: если где-то в мире начнется новый конфликт, «про Украину забудут».





Политик назвал украинского президента Владимира Зеленского «неплохим человеком, но очень неопытным». Лукашенко призвал Зеленского следить за интересами народа. «Надо делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев. Это прекрасный, хороший народ», — заявил он.





Александр Лукашенко также призвал страны прекратить конфликт на Украине и прийти к миру.