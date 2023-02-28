Песков заявил, что пока преждевременно говорить об участии Путина в президентских выборах 2024 года

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не объявлял о своем участии в выборах в 2024 году. Говорить о такой возможности пока преждевременно, подчеркнул Песков.





«Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого. Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры. То есть пока еще чуть-чуть преждевременно. Просто нужно набраться терпения», — сказал Песков в интервью «Известиям».





Он подчеркнул, что уже существует решение, что выборы в 2024 году состоятся.





По словам Пескова, в условиях специальной военной операции перспективы проведения выборов ставились под вопрос.





Новый электоральный сезон начнется «к середине второй половины 2023 года», отметил представитель Кремля.





23 января Песков отказался комментировать заявления политиков о том, что нынешний глава государства должен идти на очередные президентские выборы.





Предыдущий президентский срок Владимира Путина начался 7 мая 2018 года. Очередные выборы президента назначены на 2024 год. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию РФ в 2020 году, Путин имеет право участвовать в предстоящих выборах.