Нуланд сообщила, что демократы и республиканцы в США сомневаются в необходимости помогать Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что представители Республиканской и Демократической партий США ставят под вопрос оказание помощи Украине.





«По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <…> не хотят стоять в стороне», — сказала Нуланд (цитата по РИА Новости).





Также она отметила, что без одобрения большинства со стороны Конгресса и обеих партий помощь Киеву не была бы возможна.





20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев, где лично встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.





Байден сообщил, что уже 21 февраля будет объявлено о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов.