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Япония ввела санкции против ЧВК «Вагнер» и Росбанка
Токио замораживает активы 48 физических лиц и 94 организаций из РФ undefined
Новости

Япония ввела санкции против ЧВК «Вагнер» и Росбанка

Токио замораживает активы 48 физических лиц и 94 организаций из РФ

Власти Японии расширили список санкций в отношении организаций и физических лиц из России. Ограничения введены против Росбанка, а также частной военной компании «Вагнер». 


В санкционный список попали замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин, президент концерна «Калашников» Алан Лушников, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт. 


Активы 73 компаний будут заморожены. Среди них — судоремонтные и авиаремонтные заводы. 


В отношении 21 организации вводятся экспортные ограничения. В этом списке холдинг «Росэлектроника», Федеральный центр двойных технологий «Союз», компания «Миландр», Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, а также Росстандарт.


В годовщину спецоперации на Украине санкции против России ввели СШАВеликобритания, Австралия и Канада. 


Также Евросоюз ввел 25 февраля новый, 10-й по счету пакет санкций против России.

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США ввели новые санкции против российских министров, банков и телеведущей Скабеевой

Всего ограничения затронули 22 физических и 83 юридических лица 24 февраля 2023
Dailystorm - США ввели новые санкции против российских министров, банков и телеведущей Скабеевой
#япония #украина #санкции против россии #санкции
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