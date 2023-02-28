Япония ввела санкции против ЧВК «Вагнер» и Росбанка

Власти Японии расширили список санкций в отношении организаций и физических лиц из России. Ограничения введены против Росбанка, а также частной военной компании «Вагнер».





В санкционный список попали замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин, президент концерна «Калашников» Алан Лушников, начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и его заместитель Борис Рапопорт.





Активы 73 компаний будут заморожены. Среди них — судоремонтные и авиаремонтные заводы.





В отношении 21 организации вводятся экспортные ограничения. В этом списке холдинг «Росэлектроника», Федеральный центр двойных технологий «Союз», компания «Миландр», Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, а также Росстандарт.





В годовщину спецоперации на Украине санкции против России ввели США, Великобритания, Австралия и Канада.





Также Евросоюз ввел 25 февраля новый, 10-й по счету пакет санкций против России.