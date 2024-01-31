«Удар в спину нашим бойцам»: книги спонсора ВСУ Улицкой могут снять с продажи в России

Депутат Госдумы Екатерина Харченко в ближайшее время планирует обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть законность продажи книг иноагента Людмилы Улицкой* в российских книжных магазинах. Соответствующие письма будут направлены и руководителям книжных сетей. Ранее Улицкая призналась, что финансирует ВСУ средствами от продажи своих книг в РФ.





«Мы сейчас делаем запрос на председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, он до конца рабочего дня уйдет с моей подписью. Конечно же, я обращусь к руководителям крупных сетей книжных магазинов. Проанализирую, кто из авторов до сих пор продается», — поделилась с Daily Storm зампред комитета Госдумы по науке Екатерина Харченко.





«Гибридная война», по ее словам, может ударить по умам подрастающего поколения, поэтому «очень важно следить за тем, что читают наши дети, молодежь, студенты».