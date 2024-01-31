«Удар в спину нашим бойцам»: книги спонсора ВСУ Улицкой могут снять с продажи в России

Депутат Госдумы Екатерина Харченко в ближайшее время планирует обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть законность продажи книг иноагента Людмилы Улицкой* в российских книжных магазинах. Соответствующие письма будут направлены и руководителям книжных сетей. Ранее Улицкая призналась, что финансирует ВСУ средствами от продажи своих книг в РФ.
«Мы сейчас делаем запрос на председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, он до конца рабочего дня уйдет с моей подписью. Конечно же, я обращусь к руководителям крупных сетей книжных магазинов. Проанализирую, кто из авторов до сих пор продается», — поделилась с Daily Storm зампред комитета Госдумы по науке Екатерина Харченко.
«Гибридная война», по ее словам, может ударить по умам подрастающего поколения, поэтому «очень важно следить за тем, что читают наши дети, молодежь, студенты».
Руководители сетей книжных лавок должны «иметь ответственность перед обществом», поэтому нужно тщательно следить за литературой, которая доступна для покупки в розничных магазинах.
«В этот ряд можно поставить Акунина*, которого я, кстати, в молодости с большим удовольствием читала, смотрела фильмы про Фандорина. Но когда я вижу такую позицию того или иного автора по теме СВО и национальной безопасности в целом, то у меня рука просто не поднимется купить такую книгу, посоветовать ее кому-то или взять с полки, чтобы перечитать. Здесь вопрос этики», — рассказала Екатерина Харченко.
Депутат надеется, что силовики возьмут в работу ее обращение. «Удар в спину нашим бойцам», по ее мнению, должен быть оценен по всей строгости закона.
«Я считаю, что линия фронта — не только на территории проведения СВО, но и здесь, в городах и поселках страны, в душе у каждого человека. Здесь каждый просто должен определиться», — считает Харченко.
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой поделился с Daily Storm, что не является «поклонником творчества Улицкой» и не удивлен ее поддержкой Украины и «интервью на несколько уголовных статей».
«Она поливает грязью страну, в которой так активно издавались и продаются ее книги. Думаю невозможно быть русским или «российским» писателем и так ненавидеть свой народ и Россию. И, конечно, никаких денег из России эта публика получать не должна», — сказал он.
Толстой пожелал всем писателям-иноагентам, финансирующим украинскую армию, «долгой релокации, желательно пожизненной».
«Хорошо, что они саморазоблачаются, а то многие считали их частью русской культуры. А оказалось — производители денежной макулатуры», — иронизирует парламентарий.
В магазинах «Читай-город», где продаются в свободном доступе книги Улицкой, не смогли предоставить оперативный комментарий Daily Storm.
Пранкеры Вован и Лексус 31 января выложили в своих соцсетях интервью с писателем Людмилой Улицкой. Они представились ей руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. В ходе беседы иноагент призналась, что отправляет деньги от продажи своих книг в России на финансирование ВСУ. А на убийство военкора-патриота Татарского, по ее мнению, у ВСУ «есть право».
Порассуждала лауреат премии «Русский Букер» и на традиционную крымскую тему. На полуострове, как ей кажется, живут «асоциальные люди», поэтому, если Украина захватит Крым, русских оттуда, по ее словам, придется переселить.
Ранее пранкеры, представившись украинскими чиновниками, разыграли писателей Быкова* и Акунина, и те публично осудили СВО. Авторы признались, что готовы переводить деньги на нужды украинской армии. Дмитрий Быков, правда, высказал надежду, что «запись не попадет на российские телеканалы». После этого произведения Акунина и Быкова перестали издаваться в России и были сняты с продажи. А 18 декабря Григорий Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунина) был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На него также возбудили уголовные дела о распространении фейков о Российской армии и публичном оправдании терроризма. 26 января МВД России объявило Акунина в розыск.
«Дорогие российские читатели, похоже, мы с вами расстаемся. В общественном поле я буду говорить и писать то, что считаю правильным. Комментировать провокацию я не собирался. Писателя обмануть — достижение невеликое. В разговоре с клоунами, которые прикидывались украинцами, я говорил то же, что говорю и пишу публично», — так Борис Акунин прокомментировал слив разговора с ним Вованом и Лексусом в своих соцсетях.
*Улицкая, Быков, Акунин внесены в список иноагентов Минюстом России