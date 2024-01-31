Глава Всероссийского общества слепых не стал бы испытывать имплант от Илона Маска

Илон Маск 30 января сообщил о том, что впервые в истории человеку успешно вживили в головной мозг чип Neuralink. Благодаря этому устройству в будущем можно будет устранить последствия травм головного и спинного мозга. Схожие исследования в сфере компьютерных технологий есть и в России. Daily Storm поговорил с главой Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимиром Сипкиным о том, как он оценивает перспективы этих технологий для людей с ограниченными возможностями.





По словам президента ВОС, еще рано с большим энтузиазмом воспринимать подобные нейрочипы — для массового распространения могут потребоваться годы: «Любое изделие, прежде всего, должно пройти испытания. Эйфория преждевременна, по моему мнению. Нужно будет смотреть за результатами спустя месяц, год и даже несколько лет. Что будет с этим имплантом? Человек — все-таки очень тонкое и сложное создание».





Сипкин напомнил, что и в России ведутся похожие исследования. Импланты для электронного слуха и зрения проверяют на обезьянах: «В Сколкове организация «Сенсор-Тех» занимается подобными разработками. Насколько я знаю, на обезьянках успешно все это испытывается. Но, конечно, американцы хорошо умеют себя рекламировать. У нас, видимо, другой подход к этому вопросу: инженеры ведут себя скромнее».





Президент ВОС на вопрос Daily Storm, согласился бы он имплантировать себе подобные чипы, ответил, что пока не готов: «Вы знаете, нет. То, что там испытания проводятся уже на людях, — это, наверное, американский подход, а у нас он другой. Если говорить о зрении... Я не думаю, что в ближайшее время появятся наработки, которые помогут вернуть людям в полной мере те ощущения, которые испытывают зрячие. Я общался с теми, кому после катаракты возвращали зрение, — и даже там была масса проблем. Пока я не вижу той разработки, которую я мог бы испытать на себе».





Тем не менее Сипкин отметил важность подобных научных прорывов и выразил надежду, что когда-нибудь такие импланты в полной мере смогут быть полезны нуждающимся.





В России первую запатентованную линейку нейрочипов производит компания «Сенсор-Тех» на базе инновационного центра «Сколково». Импланты от российских ученых, в отличие от чипа Илона Маска, в первую очередь нацелены на помощь в восстановлении зрения и слуха.