Депутаты, принимавшие закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, удивились пятидневному аресту девушки за радужные сережки

Депутаты Государственной думы, выступавшие за полный запрет ЛГБТ-пропаганды, выразили недовольство пятидневным арестом жительницы Нижнего Новгорода из-за ее сережек в виде лягушек с изображением радуги. Например, депутат Ирина Филатова считает, что судебное наказание могло бы быть менее строгим.





«Если на сережках есть все цвета радуги, то совсем непонятно, о чем идет речь. Радугу у нас никто не запрещал — во всех детских садах она есть. Если голубого цвета на них нет, то тяжесть общественного деяния, на мой взгляд, здесь присутствует, но она не настолько велика, чтобы женщину арестовали на пять дней. Такой арест обычно назначают за более тяжкие правонарушения или повторные», — заявила Daily Storm депутат Госдумы Ирина Филатова.





На тех сережках, ставших главным камнем преткновения, была изображена обычная радуга — из семи цветов. А символ ЛГБТ* — шестицветная радуга.





«Первое это правонарушение или нет, в СМИ не сказано, как и о наличии голубого цвета. Это точно есть в материалах дела. Если исходить из российской практики правоприменения, то первое наказание — всегда минимальное, возможно, даже ниже низшего из предусмотренных статьей. Если не ошибаюсь, по этой статье штраф — минимальный. Сразу назначать настолько суровое наказание, как мне кажется, — это необоснованно жестокая мера. Для первого правонарушения вполне могло хватить и предупреждения, на мой взгляд», — рассуждает парламентарий.





Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов указывает на то, что традиционная радуга в России не под запретом. Поэтому, по его мнению, о деле не стоит судить только лишь по публикациям в СМИ.





«Радуга в России не запрещена. Это природное явление, прежде всего. Она есть и в детских книжках, и в учебниках, литературе. Не думаю, что радужные сережки, хотя я таких никогда не видел, стали основой для привлечения к ответственности и возбуждения административного дела. Нужно смотреть в комплексе, за что назначено наказание. Может быть, в деле шла речь о сережках тоже, но фоном», — считает Нилов.





Его поддержал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов: «Я не знаю деталей дела, не готов это комментировать. Не могу даже представить, чтобы на улице кого-то арестовали за радугу. Значит, что-то там было дополнительно [запрещенное], скорее всего».





О наказании в виде ареста на пять дней для девушки, которая надела сережки в форме лягушки с изображением семицветной радуги (в символике ЛГБТ* шесть цветов), сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» 31 января. По их данным, это первый подобный арест в России после признания Верховным судом ЛГБТ*-движения экстремистским.





Как сообщают СМИ, в одном из кафе Нижнего Новгорода 29 января разгорелся конфликт между посетителями. 24-летняя Анастасия отдыхала с другом, когда к ним подошел мужчина с требованием снять «экстремистскую символику». Ее он разглядел в сережках в форме лягушки с изображением радуги. Недовольному посетителю показалось, что девушка демонстрирует ЛГБТ*-символику.





Вскоре после инцидента жительницу Нижнего Новгорода вызвали в полицию, где на нее составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Нижегородку признали виновной, местный Сормовский суд назначил ей наказание в виде пяти дней суток ареста. По словам адвоката девушки, судьи не разъяснили, какой конкретно символ послужил основной для такого решения.





*ЛГБТ-движение признано экстремистским на территории РФ.