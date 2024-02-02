Омбудсмен в Курской области рассказала подробности нападения пьяного приезжего на четырехлетнего мальчика в «Пятерочке»

Детский омбудсмен в Курской области Наталья Листопадова рассказала детали нападения на ребенка в городе Курчатове 1 февраля. По ее словам, полиция прибыла на место происшествия уже через несколько минут после того, как пьяный ударил четырехлетнего мальчика в «Пятерочке».





«Очень хорошо, что ребенок находился под присмотром родителей, был вместе с ними в магазине. Это способствовало тому, чтобы сразу помочь ребенку и этого товарища скрутить, вызвать срочно полицию. Приехала она буквально через несколько минут, мужчина сразу был задержан», — сказала правозащитница Наталья Листопадова Daily Storm.





Пострадавшему мальчику оказали не только медицинскую, но и психологическую помощь. Работают специалисты и с его мамой, которая увидела, как напали на ее сына. По словам омбудсмена, соцслужбы также начнут работать с семьей в ближайшее время: «Ребенок — дошкольного возраста. С ним уже работают психологи. Он получил сразу же медицинскую помощь. Психологическая помощь, конечно, необходима и ребенку, и родителям. Маме, которая находилась рядом. И социальные службы сейчас подключатся к работе с семьей, они ее не оставят».





После инцидента жители Курчатова писали в соцсетях, что задержанный приехал в Курскую область на заработки. Пользователи, представлявшиеся его соседями, отмечали, что мужчина часто вел себя неадекватно и докапывался до людей.





Наталья Листопадова подтвердила Daily Storm информацию о том, что напавший на ребенка — не из Курчатова.





«Он не является жителем Курской области, приехал для дальнейшего трудоустройства. Информации о том, что мужчина пытался причинить вред другим детям до происшествия, у нас нет, нам ее не предоставляли», — уточнила детский омбудсмен.





Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка из хулиганских побуждений.





Пьяный посетитель магазина ударил мальчика кулаком в голову, после чего ребенок упал на пол, а на его защиту поспешили родители. Кадры попали на видео и разошлись по социальным сетям 2 февраля. 55-летний задержанный оправдал свой поступок тем, что принял ребенка за манекен, сообщают СМИ.