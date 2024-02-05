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В полицию Белгорода не поступала информация о порче бомбоубежищ
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Ранее коммунальные службы жаловались на то, что им приходится убирать в укрытиях «отходы жизнедеятельности» местных жителей Коллаж: Daily Storm
Общество

В полицию Белгорода не поступала информация о порче бомбоубежищ

Ранее коммунальные службы жаловались на то, что им приходится убирать в укрытиях «отходы жизнедеятельности» местных жителей

Коллаж: Daily Storm

В УМВД по Белгородской области заявили, что им неизвестны случаи повреждения укрытий в результате обстрелов или по иным причинам. Этой информации противоречат сообщения Telegram-каналов, утверждающих, что местные жители превращают постройки в мусорки и используют их в качестве туалетов.


«Мы не слышали, чтобы у нас были какие-то случаи нарушений и что заводили дела какие-либо на преступников. Может быть, там что-то есть из нарушений по региональному закону. С ходу ответить не сможем, потому что не знаем всех протоколов административных, которые по региону составляются», — рассказали Daily Storm в пресс-службе УМВД по Белгородской области.


Первые бомбоубежища начали устанавливать 13 января. А уже 24-го числа в местных пабликах появились сообщения о том, что в модулях укрытий стали мусорить и справлять нужду. В одной из публикаций говорится, что местные коммунальщики не убирали помещение целые сутки. Позднее представители «Белгорблагоустройства» заявили, что убрали «недоразумение», хотя утилизация таких отходов не входит в их обязанности, а обращения граждан они «не должны исполнять мгновенно».


С работниками службы, вероятно, готов поспорить мэр Белгорода Валентин Демидов, который еще 17 января сообщал в своем Telegram-канале, что «за порядком внутри модулей будут следить работники коммунальных служб.


На момент написания материала сотрудники «Белгорблагоустройства» отказались предоставить Daily Storm оперативный комментарий.


Всего в городе установили 200 модульных укрытий, а также защитили укреплениями около 400 остановок. Но и на них уже поступают жалобы от местных жителей. По словам горожан, некоторые остановки оборудовали так, что для захода внутрь людям приходится выходить на проезжую часть.

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#белгород #сво #укрытия
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