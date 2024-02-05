В полицию Белгорода не поступала информация о порче бомбоубежищ

В УМВД по Белгородской области заявили, что им неизвестны случаи повреждения укрытий в результате обстрелов или по иным причинам. Этой информации противоречат сообщения Telegram-каналов, утверждающих, что местные жители превращают постройки в мусорки и используют их в качестве туалетов.





«Мы не слышали, чтобы у нас были какие-то случаи нарушений и что заводили дела какие-либо на преступников. Может быть, там что-то есть из нарушений по региональному закону. С ходу ответить не сможем, потому что не знаем всех протоколов административных, которые по региону составляются», — рассказали Daily Storm в пресс-службе УМВД по Белгородской области.





Первые бомбоубежища начали устанавливать 13 января. А уже 24-го числа в местных пабликах появились сообщения о том, что в модулях укрытий стали мусорить и справлять нужду. В одной из публикаций говорится, что местные коммунальщики не убирали помещение целые сутки. Позднее представители «Белгорблагоустройства» заявили, что убрали «недоразумение», хотя утилизация таких отходов не входит в их обязанности, а обращения граждан они «не должны исполнять мгновенно».





С работниками службы, вероятно, готов поспорить мэр Белгорода Валентин Демидов, который еще 17 января сообщал в своем Telegram-канале, что «за порядком внутри модулей будут следить работники коммунальных служб.





На момент написания материала сотрудники «Белгорблагоустройства» отказались предоставить Daily Storm оперативный комментарий.





Всего в городе установили 200 модульных укрытий, а также защитили укреплениями около 400 остановок. Но и на них уже поступают жалобы от местных жителей. По словам горожан, некоторые остановки оборудовали так, что для захода внутрь людям приходится выходить на проезжую часть.