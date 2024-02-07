«Дождь как дождь». Русскоязычных жителей Калифорнии не напугал сильный шторм в Лос-Анджелесе

Русскоязычных жителей Калифорнии не напугал шторм в Лос-Анджелесе, который попал в топ-3 самых сильных с 1870-х годов по версии Национальной метеорологической службы США. Собеседники Daily Storm рассказали, что несмотря на подтопления и несколько утонувших автомобилей, учреждения в городе работают штатно. Несколько жителей Лос-Анджелеса сказали, что в районе, где они живут, «просто идет дождь».
«В Лос-Анджелесе все нормально — дождь как дождь, но смотрела, что в Сан-Диего сильно затопило. Я каждый день ездила на работу, машин очень мало на дороге, как будто настали выходные», — рассказала Daily Storm жительница города.
Знакомые другого жителя Лос-Анджелеса видели несколько утонувших автомобилей. Но несмотря на подтопления, школы, детские сады и другие учреждения в городе работают штатно: «Да, необычно много воды на улицах, затопило несколько фривеев [автомагистралей], но никакого дискомфорта не было, все работает штатно».
Не испугались шторма и в районе Мид-Сити в центре города. «Просто идет дождь, шел три дня, никакого шторма не вижу! Выходила на улицу — все обычно. Возможно, в каких-то районах других [шторм]. У нас в Мид-Сити никаких затоплений, ничего нет. Обычный дождик!» — поделилась собеседница.
Еще одна жительница Лос-Анджелеса сообщила, что 6 февраля погода стала спокойнее, чем за два дня до этого. В сильный шторм она прислушивалась к экстренным предупреждениям от властей и не выходила на улицу. «За эти дни наш жилой комплекс затопило, из бассейна переливалась вода, спортзал был полон воды. Но это быстро устранили», — добавила собеседница.
По последним данным, из-за шторма в Калифорнии погибли девять человек. Власти обеспокоены, что число жертв может вырасти после спада воды, пишет Los Angeles Times.
Мощный ветер и проливные дожди начались в Калифорнии 4 февраля. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в восьми округах. Жителей предупредили о возможности новых наводнений и оползней.