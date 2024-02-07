«Дождь как дождь». Русскоязычных жителей Калифорнии не напугал сильный шторм в Лос-Анджелесе

Русскоязычных жителей Калифорнии не напугал шторм в Лос-Анджелесе, который попал в топ-3 самых сильных с 1870-х годов по версии Национальной метеорологической службы США. Собеседники Daily Storm рассказали, что несмотря на подтопления и несколько утонувших автомобилей, учреждения в городе работают штатно. Несколько жителей Лос-Анджелеса сказали, что в районе, где они живут, «просто идет дождь».





«В Лос-Анджелесе все нормально — дождь как дождь, но смотрела, что в Сан-Диего сильно затопило. Я каждый день ездила на работу, машин очень мало на дороге, как будто настали выходные», — рассказала Daily Storm жительница города.





Знакомые другого жителя Лос-Анджелеса видели несколько утонувших автомобилей. Но несмотря на подтопления, школы, детские сады и другие учреждения в городе работают штатно: «Да, необычно много воды на улицах, затопило несколько фривеев [автомагистралей], но никакого дискомфорта не было, все работает штатно».