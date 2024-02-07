Радужные серьги-лягушки пропали из каталога Wildberries

Украшение в виде радужных лягушек от продавца Pinponlab пропало из каталога товаров Wildberries. Оно было доступно на маркетплейсе под артикулом 52915182. Напомним, в конце января жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за ношение в общественном месте именно таких украшений. Суд признал, что аксессуар с семицветной радугой — символ ЛГБТ*-движения, признанного в РФ экстремистским.





Если сейчас вбить в Google запрос с данными сережек-лягушек, отразится предварительный просмотр страницы карточки товара (скрин 1). Однако страница не открывается. Найти продукт на самом Wildberries по артикулу также не получится — сейчас товара под таким номером на площадке нет (скрин 2).