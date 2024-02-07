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Радужные серьги-лягушки пропали из каталога Wildberries
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Ранее за ношение такого аксессуара нижегородский суд арестовал девушку на пять суток Коллаж: Daily Storm
Общество

Радужные серьги-лягушки пропали из каталога Wildberries

Ранее за ношение такого аксессуара нижегородский суд арестовал девушку на пять суток

Коллаж: Daily Storm

Украшение в виде радужных лягушек от продавца Pinponlab пропало из каталога товаров Wildberries. Оно было доступно на маркетплейсе под артикулом 52915182. Напомним, в конце января жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за ношение в общественном месте именно таких украшений. Суд признал, что аксессуар с семицветной радугой — символ ЛГБТ*-движения, признанного в РФ экстремистским.


Если сейчас вбить в Google запрос с данными сережек-лягушек, отразится предварительный просмотр страницы карточки товара (скрин 1). Однако страница не открывается. Найти продукт на самом Wildberries по артикулу также не получится — сейчас товара под таким номером на площадке нет (скрин 2).

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На данный момент в товарах Pinponlab на WB можно увидеть страницу сережек-лягушек в классической зеленой расцветке, а также другие вариации аксессуара в виде лягушек и жаб. При этом в отзывах к нашумевшему в соцсетях варианту покупатели прикрепляли фотографии радужного украшения. Последний отзыв датируется 17 января. 


Daily Storm попытался связаться с представителями компании Pinponlab, но получить комментарий не удалось. 


Издание также направило запрос в Wildberries. Однако пресс-служба маркетплейса не смогла предоставить оперативный комментарий.


Pinponlab продает серьги и на других площадках, помимо WB. Так, товары доступны на официальном сайте продавца, а также в онлайн-магазине Ozon. 


Компания производит необычные версии сережек. Например, желающие могут приобрести украшения с изображением актера Райана Гослинга, а также аксессуар в виде хинкали, капибар, крыс и других различных оригинальных форм.


*ЛГБТ — признано экстремистским движением на территории РФ.

#нижний новгород #сережки #wildberries #лгбт
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