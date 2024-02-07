Радужные серьги-лягушки пропали из каталога Wildberries

Украшение в виде радужных лягушек от продавца Pinponlab пропало из каталога товаров Wildberries. Оно было доступно на маркетплейсе под артикулом 52915182. Напомним, в конце января жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за ношение в общественном месте именно таких украшений. Суд признал, что аксессуар с семицветной радугой — символ ЛГБТ*-движения, признанного в РФ экстремистским.
Если сейчас вбить в Google запрос с данными сережек-лягушек, отразится предварительный просмотр страницы карточки товара (скрин 1). Однако страница не открывается. Найти продукт на самом Wildberries по артикулу также не получится — сейчас товара под таким номером на площадке нет (скрин 2).
На данный момент в товарах Pinponlab на WB можно увидеть страницу сережек-лягушек в классической зеленой расцветке, а также другие вариации аксессуара в виде лягушек и жаб. При этом в отзывах к нашумевшему в соцсетях варианту покупатели прикрепляли фотографии радужного украшения. Последний отзыв датируется 17 января.
Daily Storm попытался связаться с представителями компании Pinponlab, но получить комментарий не удалось.
Издание также направило запрос в Wildberries. Однако пресс-служба маркетплейса не смогла предоставить оперативный комментарий.
Pinponlab продает серьги и на других площадках, помимо WB. Так, товары доступны на официальном сайте продавца, а также в онлайн-магазине Ozon.
Компания производит необычные версии сережек. Например, желающие могут приобрести украшения с изображением актера Райана Гослинга, а также аксессуар в виде хинкали, капибар, крыс и других различных оригинальных форм.
*ЛГБТ — признано экстремистским движением на территории РФ.