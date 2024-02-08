Нужны ли дополнительные баллы к ЕГЭ абитуриентам из трудовых династий?

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поддержала идею главы ХМАО — Югры Натальи Комаровой ввести дополнительную поддержку абитуриентам из трудовых династий. В разговоре с Daily Storm ректоры лучших вузов России разошлись во мнении: в МГТУ имени Баумана поставили под сомнения бонусы для абитуриентов из трудовых династий, а вот в МФЮА с большим энтузиазмом отнеслись к предложению.





Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров считает, что принадлежность к трудовой династии нужно доказать на практике: «Если [абитуриент] покажет правильно причастность к династии — да, мы можем ему тоже эти дополнительные баллы дать. А так просто преимущество в конкурсе — не очень понимаю, по сегодняшнему законодательству это неправильно», — рассказал Daily Storm ректор.

Глава Бауманки заявил, что льготы выдающимся студентам и так предоставляются: «За особые заслуги у нас есть 10 баллов, которые мы можем дать дополнительно человеку за то, что он чего-то достиг: мастер спорта, победитель соревнования или [творческого конкурса]. [Если] мы понимаем, что [перед нами] развитая личность, то мы даем дополнительно баллы — в каждом университете такое есть».

Александров затрудняется сказать однозначно, нужны ли сейчас льготы для выходцев из трудовых династий, однако, по его мнению, инициатива не совсем уместна: «Ну представители трудовых династий, ну и что? Правила приема для всех одинаковые — есть конкурс, и кто-то в нем должен победить», — сказал Александров.

Другого мнения придерживается глава МФЮА Алексей Забелин: «[Существует] очень большая доля случайности. Конечно, стобалльники по ЕГЭ — это просто гениальные люди. [Но] тот опыт, который у меня сложился за 50 лет моей трудовой деятельности, говорит: достойные люди получаются из трудовой династии», — сказал ректор МФЮА.

Забелин поддерживает введение льгот для абитуриентов из трудовых династий: «Мое личное мнение доброжелательное, я полагаю, что память в генах остается во многих поколениях и, конечно, если родители врачи, и ребенок врач, и он всю жизнь мечтал об этом, то, безусловно, это здорово. И родители, и бабушки с дедушками передают опыт своим внукам — это прекрасно».

В МФЮА, по словам ректора, на практике доказывается преемственность поколений.

«У нас много студентов из династий. Конечно, [сейчас] мы не можем предоставлять дополнительные льготы, но эти студенты лучше учатся — они мотивированы, они знают, кем они будут, и из них получаются прекрасные специалисты, — поделился Забелин. — Очень много династий педагогов в третьем, четвертом поколении, и это совершенно другие люди — высококачественные специалисты».

Однако ректор МФЮА все-таки считает, что фактор происхождения не является определяющим: «Я не отрицаю, что человек «без корней» мог бы стать успешным специалистом — из всех получаются хорошие люди, главное — чтобы преподаватели были хорошие и мотивация была [достойная]», — сказал Забелин.

Идею поддержать абитуриентов из трудовых династий предложила Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова 7 февраля. Она сказала, что согласно законодательству уже добавляются дополнительные баллы за волонтерскую деятельность, аналогично можно поощрять детей, которые продолжают семейное дело. Вице-премьер Татьяна Голикова поддержала предложение, сказав: «Многопоколенная и династийная семья — это наш с вами абсолютный приоритет».