В РПЦ осудили открытие храма в честь Евгения Пригожина в Африке

Русская православная церковь выразила недовольство в связи с сообщениями о возможном открытии храма, посвященного основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Однако точной информации о фактическом строительстве такого объекта до настоящего момента не поступало.





«К открытию храма имени Евгения Пригожина относимся отрицательно», — заявили Daily Storm в канцелярии Патриаршего экзархата Африки.





По словам собеседников, представителей Русской православной церкви не предупредили о начале его работы. Поэтому невозможно утверждать о том, что храм имени Пригожина действительно существует: «Об открытии такого храма РПЦ не сообщали, мы не знали об этом и ничего не слышали. Это неканонические действия. Мы не проверяли, работает ли этот храм».





В экзархате считают, что православные постройки нельзя называть именами не причисленных к лику святых военнослужащих и политиков.





«Церковь освящает храмы только в честь святых людей. И христианская традиция нам об этом повествует. Храмы воздвигаются и освящаются в честь людей, которые своим примером жизни и служения Богу заслужили особое почитание. Церкви и храмы, посвященные военным и политическим деятелям, тоже существуют. Например, Александру Невскому, Даниилу Московскому, князю Владимиру Благоверному, царю Николаю Второму, его семье», — рассказали в отделении РПЦ в Африке.





В соцсетях с 28 января распространяется информация об открытии храма имени Евгения Пригожина в африканском городе Банги. В частности, пользователи обсуждают видео, на котором вероятный настоятель или работник церкви дает интервью прессе на фоне здания с плакатами «вагнеровцев» и изображением Пригожина.





«Наконец-то нормальная религия», — иронизирует один из комментаторов публикации.





«И кто туда молиться пойдет?» — задаются вопросом пользователи Интернета.





Разошлась новость и в зарубежных соцсетях. Правда, заметки о «Вагнере» и Пригожине публикуются иностранными СМИ уже давно. Например, 10 декабря Би-би-си выложила статью под названием Why Wagner is winning hearts in the Central African Republic («Почему Вагнер завоевывает сердца в Центральной Африканской Республике»). В ней рассказывается о жизни единственного храма Русской православной церкви в столице ЦАР Банги — храма Святого апостола Андрея.





В Банги, к слову, уже есть посвященная Пригожину и его отряду культурная достопримечательность — памятник ЧВК «Вагнер», возведенный в знак признательности активному вкладу «вагнеровцев» в защиту мирного населения от террористов.