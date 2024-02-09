«Эксмо» проиграло апелляцию по делу об ЛГБТ-пропаганде в комиксе «Голубь Геннадий»

Мосгорсуд 9 февраля признал законным решение оштрафовать издательство «Эксмо» на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* в комиксе «Голубь Геннадий». Генеральный директор компании Евгений Капьев рассказал Daily Storm, что издательство продолжит добиваться отмены этого решения.





«Это штраф за комикс «Голубь Геннадий». Мы проиграли, будем дальше подавать [апелляцию]», — поделился он.





Капьев считает, что в книге о голубях нет материалов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения.





«Считаю ли я, что в комиксе есть пропаганда ЛГБТ? Все есть в материале суда. В МВД даже сделали лингвистическую экспертизу и ничего не нашли. Какие-то аргументы есть у суда, будем с ними в правовом поле разбираться, все эти вопросы решать», — рассказал гендиректор.





Зеленоградский суд признал издательство виновным еще в конце декабря 2023 года и обязал выплатить 900 тысяч рублей. О намерении оспорить такое наказание Капьев сообщил журналистам сразу после вынесения приговора судом.





«Гомосексуальные установки» в комиксе «Голубь Геннадий» заметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, он же и обратился в МВД 28 сентября с просьбой проверить издание. Уже 19 октября в полиции возбудили дело об административном правонарушении — пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Парламентария возмутило и то, что художница Koro, которая рисовала картинки с голубями для издания, находится на Украине и «направляет гонорары от книг в поддержку ВСУ».





«Но «Эксмо» это, похоже, ничуть не смущает», — возмущался Хинштейн.