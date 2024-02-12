Вирусолог Альтштейн: «Аляскапокс» особой опасности не представляет, а вероятность обнаружения его в России низкая

Департамент здравоохранения Аляски 9 февраля сообщил, что в конце января зафиксирована первая в мире смерть от аляскинской оспы. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заверил, что вирус «Аляскапокс» особой опасности для россиян не представляет, а вероятность обнаружения его в стране низкая.





Погибший от аляскинской оспы — пожилой житель полуострова Кенай с ослабленным иммунитетом из-за онкологии. По информации СМИ, мужчину поцарапала бездомная кошка, которая охотилась на мелких млекопитающих.





Вирусолог Альтштейн напомнил, что вирус «Аляскапокс» обнаружили еще в 2015 году. Это родственник натуральной оспы, но новый вирус отличается от нее. «Аляскапоксом» заражаются белки, мыши и «такого рода дикие животные». В редких случаях он может перейти и к домашним животным, рассказал эксперт.





«Судя по тому, что за девять лет это шестой случай [обнаружения вируса у человека], а прошлые случаи не дали никакого распространения, скорее всего, это малозаразный вирус. <...> Если бы он был распространенный и опасный, его бы уже обнаружили давно», — объяснил ученый Daily Storm.





«Вероятность его обнаружения в России низкая. Абсолютно исключить его, конечно, нельзя, но вероятность обнаружения низкая. Особой опасности он, без сомнения, не представляет, — заверил Альтштейн. — То, что этот человек умер, <...> — это был старый, ослабленный человек. Точно при каких обстоятельствах он умер, какую роль сыграл этот вирус — не совсем понятно. В общем, говорить об этом вирусе как об очень опасном не приходится».





В Роспотребнадзоре заявили, что риски завоза «Аляскапокс» в Россию исключены. «Несмотря на то что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».





Американский эпидемиолог Джулия Роджерс рассказала изданию Alaska Public Media, что вирус в первую очередь заражает животных. Случаи заражения людей ранее были зарегистрированы в городе Фэрбенкс на Аляске. Заражения происходили после контакта с животными. Местные специалисты проверили мелких млекопитающих в штате и обнаружили вирус в основном у белок и красных полевок.





Роджерс предполагает, что случаи заражения «Аляскапоксом» останутся редкими «и маловероятно, что кто-то с ослабленным иммунитетом умрет от вируса». Ученая также указывает на отсутствие доказательств передачи вируса от человека к человеку.