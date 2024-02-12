«Это не по-христиански»: автор книги о Кожедубе дал оценку предложению Украины обменять останки Столыпина

Автор книги об Иване Кожедубе Николай Бодрихин осудил идею директора музея «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко обменять прах Петра Столыпина на тела героев выдающихся деятелей Украины, упокоенных на территории России. Трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб может стать «претендентом» на такой обмен — он родился в селе Ображиевке, а похоронен в Москве.





«Я думаю, что не нужно проводить такие обмены. Считаю, что это неправильно. Это не по-христиански. Я даже не слышал примеров таких в мире, чтобы прахом обменивались! А они решили…» — поделился с Daily Storm историк авиации и писатель Николай Бодрихин.





Он был лично знаком с Кожедубом. По словам Бодрихина, известного военного летчика многое связывает с Россией, поэтому его останки должны оставаться в РФ. «Кожедуб большую часть жизни прожил в России. Он мне говорил лично, что его отец, скорее всего, был русским. Говорил он только по-русски. Это я привожу слова самого Ивана Никитовича», — сказал эксперт.





11 февраля директор музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко заявил, что мощи Петра Столыпина можно внести в обменный фонд с Россией, «как бы это ни выглядело и ни звучало». Прах реформатора Российской империи Остапенко предлагает отправить в Москву и обменять на погибших и живых украинских героев, а также «выдающихся деятелей, находящихся на территории РФ».





Похожее предложение в 2020 году озвучивал мэр Львова Андрей Садовой. Он хотел обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова на украинских «пленных», отбывающих наказание в России. Мэрия города, правда, отказалась отдавать тело Кузнецова, хотя Кассационный административный суд Украины обязал местный исполком передать мощи разведчика.





Однако идея перезахоронить Николая Кузнецова была выдвинута еще в 2000 году ветеранами из Екатеринбурга. А в 2008-м родственница разведчика Маргарита Брюханова подала иск в суд за очередной отказ украинских властей передать прах Кузнецова ей. В июле 2023 года львовский мэр Садовой в своих соцсетях сообщил, что неизвестные пытались украсть тело Героя Советского Союза Николая Кузнецова.





«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция», — написал Андрей Садовой.





Но дополнил новость так: «Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим».





Премьер (в современном значении) Петр Столыпин был смертельно ранен в Киеве в 1911 году террористом, секретным сотрудником охранного отделения Дмитрием Богровым на спектакле в местном театре. Реформатор похоронен на территории Киево-Печерской лавры — у северной стены Трапезной церкви. Именно Столыпин запустил в России крестьянскую реформу, начал формирование рыночной экономики на селе, победил сторонников революции 1905 года благодаря проводимой им жесткой политике.