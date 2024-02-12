МВД предупредило об опасности для России американских «наркотиков Франкенштейна»

В Великобритании и других странах Европы в 2023 году появилась новая группа наркотиков — нитазены*. По данным экспертов и СМИ, они в десятки раз опаснее героина. В МВД сообщили Daily Storm, что в настоящее время пока не выявляли наркотики данной группы на территории России.





«До настоящего времени информация о фактах изъятия органами внутренних дел из незаконного оборота на территории Российской Федерации наркотических средств группы нитазенов в адрес ГУНК МВД России не поступала», — заявили в ведомстве.





В МВД напомнили, что впервые нитазены были разработаны американскими врачами как сильное обезболивающее средство для военных в 50-х годах прошлого века. Однако во многих странах мира они запрещены из-за высокой токсичности, быстрого привыкания и выраженного наркотического эффекта.





«В Российской Федерации препараты нитазеновой группы запрещены даже для применения в медицинских целях из-за тяжелых побочных эффектов и угнетения дыхательной функции. Пороговые значения размеров этих наркотиков для квалификации преступлений, связанных с их незаконным оборотом, начинаются от 0,0001-0,0002 грамм», — добавили в МВД.





Ведомство также сообщило, что в целом по итогам 2023 года ситуация с наркотиками в России остается контролируемой. При этом сейчас наблюдается рост популярности синтетических наркотиков, которые замещают собой растительные и полусинтетические.





«Правоохранительными органами на постоянной основе принимаются меры по выявлению новых веществ, которые появляются на черном рынке, и установлению в отношении них мер контроля», — говорится в сообщении.





В ведомстве указали, что под пристальным вниманием правоохранителей также находятся вопросы, связанные с непрекращающимися попытками со стороны «западных партнеров» дестабилизировать международные системы контроля за оборотом наркотиков. Россия в связи с этим остается категоричной и считает недопустимой легализацию «легких» наркотиков.





Впервые пресса начала писать о нитазенах в прошлом году. Уже тогда они считались в 20 раз сильнее фентанила, который, в свою очередь, в 45-50 раз превосходит по своему воздействию героин. Согласно данным Национального агентства по борьбе с преступностью, опасные вещества, вероятно, незаконно доставляют в Россию из Китая.





Нитазены («наркотики Франкенштейна») — это сильнодействующие опиоиды, которые были синтезированы в качестве альтернативы морфину. По данным СМИ, в 2024 году они установят абсолютный рекорд по количеству вызываемых смертей.





* Употребление наркотиков наносит вред здоровью.