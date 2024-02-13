Халява не придет. Студентам Бауманки, которые плетут сети для СВО, не поставят зачет по физподготовке автоматом

В МГТУ имени Баумана студенты в рамках помощи солдатам предложили плести маскировочные сети за зачет по физкультуре. Соответствующая информация стала распространяться в социальных сетях. Однако ректор Бауманки Михаил Гордин заявил Daily Storm, что информация не соответствует действительности. Слухи о «новом способе» сдать физкультуру распространились в соцсетях 12 февраля.





«За плетение сетей зачет по физкультуре не закрывается. Есть группа студентов, которая не подходит по состоянию здоровья для занятий физкультурой, поэтому для них есть разные способы добирать баллы за предмет. Тот документ, который гуляет в интернете, рассказывает о том, как они могут набрать дополнительные баллы. Но зачет по физкультуре только из-за плетения сетей сдать невозможно!» — поделился с Daily Storm ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.





Жалобы от студентов на введение такой активности в программу в администрацию вуза не поступали: «Не хотят заниматься — пусть не занимаются. Мне никто не жаловался на это. А на что они могут жаловаться?! Что добровольно можно этим заняться?! Никто никого не заставляет».





Гордин считает, что невозможно заставить помогать бойцам на передовой студентов, если они этого не хотят.





«Мы могли это и не включать. От этого меньше плести студенты не стали бы. Потому что это личное дело каждого, желание помочь ребятам на СВО. Технически мы уже помогаем им. Да у нас студенты воюют даже. Берут академ, уходят и воюют», — рассказал ректор.





Глава института сообщил, что помогать военным таким способом предложил один из преподавателей.





«Мы, как администрация, позволяем это делать на нашей территории, не препятствуем этому», — заключил Михаил Гордин.





Ранее «Инициативная группа МГТУ» в своих соцсетях рассказала о новой акции помощи солдатам, плетении сетей для СВО, с помощью которой можно закрыть зачет по физкультуре. Учащиеся не одобрили нововведение ректората и призвали не использовать такой вариант сдачи зачета по предмету.





«Мы не знаем, как плетение сетей связано с общей физической подготовкой, и выступаем против введения пунктов которые не имеют отношения к физической культуре и не направлены на развитие здорового образа жизни студентов», — написали студенты.





Нашлись и оппоненты критиков волонтеров. Один из комментаторов, например, заметил, что плетение сетей «самая настоящая физкультура». Это, по его мнению, можно понять, если попробовать заняться таким видом труда.





«Видно, что активисты этой инициативы обеспокоены не физподготовкой, а совсем другими мыслями».





Стоит отметить, что студенты могут выбрать любую доступную активность для дополнительных баллов по физкультуре, помимо плетения сетей. Так, например, можно посетить оздоровительные мероприятия в парках или пройти пешеходный маршрут, сделав селфи для отчетности.





Глава и сотрудники студенческого совета МГТУ им. Баумана не прокомментировали Daily Storm публикации паблика «Инициативная группа МГТУ».