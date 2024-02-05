Исторический шторм в Калифорнии: кадры из Золотого штата

Американский штат Калифорния накрыл шторм. Порывы ветра в некоторых районах достигали 240 километров в час, в Лос-Анджелесе выпали рекордные за более чем 100 лет осадки. Daily Storm собрал главное о произошедшем.
В воскресенье, 4 февраля, большую часть Калифорнии накрыла атмосферная река. Это то же самое, что и обычная река, только она заполнена не водой, а водяным паром, и «течет» в небе.
В штате за сутки выпало более 10 сантиметров осадков, особенно пострадал Лос-Анджелес. По данным Национальной метеорологической службы США, в воскресенье там был побит суточный рекорд 1927 года. К утру понедельника в городе выпало свыше 25 сантиметров осадков — более половины среднегодовой нормы.
Сильные дожди в горах Санта-Моника привели к оползням. Они перекрыли дороги в каньоне Малибу-Крик. Многие трассы в Калифорнии были затоплены.
В некоторых районах Калифорнии порывы ветра достигали примерно 240 километров в час. Метеорологическая служба зарегистрировала более 300 сообщений об ущербе от непогоды. 82-летний житель города Юба-Сити на севере штата погиб из-за падения дерева на заднем дворе его дома.
Из-за сильного ветра более 850 тысяч домов и предприятий в Калифорнии остались без электричества. Позже это число сократилось до 530 тысяч.
Несмотря на стихию, большинство школьных округов в Южной Калифорнии, в том числе округ Лос-Анджелес, второй по величине в США, не стали отменять занятия. Суперинтендант округа Альберто Карвалью объяснил, что многие учащиеся получают питание в школах, поэтому было решено не закрывать большинство заведений.
По прогнозу синоптиков, самая опасная часть шторма может быть впереди. Как ожидается, непогода продлится до вторника. Власти предупредили о возможности новых наводнений и оползней.