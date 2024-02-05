Исторический шторм в Калифорнии: кадры из Золотого штата

Американский штат Калифорния накрыл шторм. Порывы ветра в некоторых районах достигали 240 километров в час, в Лос-Анджелесе выпали рекордные за более чем 100 лет осадки. Daily Storm собрал главное о произошедшем.





В воскресенье, 4 февраля, большую часть Калифорнии накрыла атмосферная река. Это то же самое, что и обычная река, только она заполнена не водой, а водяным паром, и «течет» в небе.





В штате за сутки выпало более 10 сантиметров осадков, особенно пострадал Лос-Анджелес. По данным Национальной метеорологической службы США, в воскресенье там был побит суточный рекорд 1927 года. К утру понедельника в городе выпало свыше 25 сантиметров осадков — более половины среднегодовой нормы.





Сильные дожди в горах Санта-Моника привели к оползням. Они перекрыли дороги в каньоне Малибу-Крик. Многие трассы в Калифорнии были затоплены.