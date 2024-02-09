Рюрик, Клинтон, Зеленский. Карлсон опубликовал интервью с Путиным, которое во многом посвящено истории

Владимир Путин дал интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. На своем сайте и в соцсети X журналист опубликовал двухчасовую беседу с российским лидером. В ходе разговора было затронуто большое количество тем. Большое внимание глава государства уделил истории.





Сейчас интервью доступно лишь на английском языке — русскоязычная версия появится утром 9 февраля на сайте Кремля.





Интервью Путин начал с исторической справки, рассказав журналисту о появлении российского государства и крещении Руси в 988 году. Кроме того, он показал журналисту папку с копиями писем Богдана Хмельницкого. В них, по словам президента, тот просит Москву «взять под сильную руку царя» часть русских земель, которые сейчас называются Украиной.





Также российский лидер затронул тему возможного вступления России в НАТО. По словам Путина, такая возможность была в 2000-х годах, когда экс-президент США Билл Клинтон посетил Кремль. Однако тогда американский лидер заявил президенту России: «сейчас это невозможно».





«Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения. Это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнеров. Но нет так нет, ладно. Мы поняли, что нас там не ждут», — добавил Путин.





Не обошел стороной российский лидер и президента Украины Владимира Зеленского. По словам Путина, отказ Зеленского от переговоров по урегулированию конфликта продиктован Вашингтоном.