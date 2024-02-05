Что известно о человеке, который может быть причастен к попытке провоза взрывчатки из Грузии в Россию

Согласно открытым украинским реестрам компаний, в конце 2022 года Андрей Шарашидзе возглавлял сельскохозяйственный кооператив «Савранский кооператор» в Одесской области. Помимо этого, бизнесмен выступает совладельцем компании «Палатино». Сфера ее деятельности — торговля фруктами и овощами, напитками и другими товарами.





Шарашидзе также занимался бизнесом в России. Еще в 2014 году он зарегистрировал в Москве компанию с похожим названием — ООО «Палатин». Однако она была ликвидирована по решению Федеральной налоговой службы в 2019 году.





Служба госбезопасности Грузии уточнила, что взрывчатку завезли в страну из Одессы 19 января транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию. В посылке было шесть детонаторов и шесть спецключей, а общий вес взрывчатки составлял 14 килограмм, пишет ТАСС со ссылкой на грузинскую Службу госбезопасности.





По данным силовиков, к перевозке взрывчатки через Грузию в Россию были причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Служба госбезопасности не исключает, что у организаторов перевозки были планы устроить теракты и в Грузии.









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