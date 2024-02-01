F-16 — самолет для смертников. Экс-начальник войск ПВО Москвы заявил, что «американские» истребители будут сбиваться до того, как выпустят ракеты

В конце января в Министерстве обороны Нидерландов подтвердили, что истребители четвертого поколения F-16 американского производства будут переданы Украине в течение 2024 года. Экс-начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения Москвы полковник запаса Сергей Хатылев рассказал Daily Storm о российских наземных зенитных системах, способных бороться с F-16, если они поступят на вооружение ВСУ.
Обнаружить и перехватить F-16 c земли
«Все виды наземных комплексов, находящихся на вооружении России сегодня, а мы говорим о Бук-М2, Бук-М3, С-300, С-350, С-400, все «осы», «торы» и прочее, по своим характеристикам могут обнаружить самолеты F-16 на дальности, позволяющей выполнить боевую задачу до рубежа выполнения их задачи, то есть до пуска ракет, которые он несет на своем борту», — объяснил Daily Storm Хатылев.
По словам военного эксперта, F-16 не является сложной целью для обнаружения российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК): «Система ПВО построена таким образом, что в ее составе находятся радиотехнические войска (РТВ), то есть радиолокационные станции, которые круглосуточно ведут воздушную разведку. Помимо этого, есть визуальное наблюдение, есть самолеты А-50 и А-100, которые ведут разведку, находясь в воздухе».
«Самолеты F-16 — это не гиперзвуковое оружие. Эффективная отражающая поверхность этого самолета позволяет его обнаруживать на достаточно больших дальностях. Поэтому он не является какой-то особой целью для наших систем противовоздушной обороны», —добавил полковник.
Хатылев упомянул еще один важный аспект — пуск ракеты с зенитного ракетного комплекса незаметен для цели: «ЗРК не излучает [радиоволны] в пространство, не дает возможности противнику поставить помеху или [сделать маневр]. Он включается и мгновенно производит стрельбу — по той информации, которую передали радиотехнические войска».
По словам Хатылева, для эффективного боевого применения новых самолетов нужно вести разведку, прикрывать вылет помехами, обеспечить боевое прикрытие: «Действия всех этих F-16 нужно прикрывать, их нужно обеспечивать. Где это украинцы все возьмут? Смертники будут летать: они полетели — наши их увидели и за 200 километров по ним нанесли удар. Они даже знать об этом не будут, — сказал Хатылев, — Опыт применения ракет 40Н6 для комплекса С-400 на дальность 380 километров продемонстрирован буквально два месяца назад».
Натовские истребители как Wunderwaffe
«На сегодняшний день F-16 не является панацеей», — отметил Хатылев. По его мнению, украинской стороне требуется еще очень много ресурсов для оказания хоть какого-то эффекта на поле боя: «F-16 — это всего-навсего истребитель. Для того чтобы овладеть превосходством в воздухе, нужны все виды авиации: и бомбардировочная, и штурмовая, и разведывательная. То есть это весь комплекс мероприятий, это система. Один самолет ничего не значит».
По словам эксперта, для полного обеспечения выполнения боевых задач необходим целый комплекс мер: «Эшелонированное построение воздушного противника по теории ПВО — это группа подавления помех, группа отвлекающая, группа маневрирующая, группа боевая, которая несет непосредственно оружие для уничтожения».
«Самолет применяется не в одиночном строю, конечно, а парами или звеньями, — продолжил собеседник. — Два, три или четыре F-16 не в состоянии ничего сделать с той группировкой, которая на сегодняшний день существует у нас. Мы можем ставить помехи, мы можем использовать комплексы на максимальной дальности, мы можем обнаруживать их с помощью воздушного командного пункта и ретранслятора на максимальной дальности и знать все его действия за 400 километров».
Также стоит вопрос о свежести моделей натовских самолетов, которые будут поставлены Украине: «Ясно, что это будет непоследняя модернизация — F-16С, с современными ракетами, с пятикратным отбором цели (пять способов наведения на цель. — Примеч. Daily Storm), мощной станцией постановки помех и так далее, — рассказал военный эксперт. — Там будет простая модификация — знаете, как комплектация у машин: простейшая, 80-х годов».
Непонятно и то, как обеспечить координацию самолетных групп, считает полковник: «У них для этого ничего нет. Есть только американские ДРЛО (системы дальнего радиолокационного обнаружения) AWACS и их системы управления. Это значит, американцы придут туда и будут практически управлять своими истребителями. А пойдут ли на это дело американцы?»
Также Хатылев обозначил и другую значительную проблему — где размещать натовские самолеты: «На сегодняшний день, насколько я понимаю и владею информацией, аэродромов, полностью [укомплектованных] для дислокации F-16, на Украине нет. Это не имеется в виду просто бетонная дорожка, по которой взлетают и садятся. Аэродром — это где заправляют, где проверяют технику — ее радиолокационную систему и двигатели, где ее оснащают ракетами. Это целый комплекс материально-технических средств».
Сбивать из окопа натовские истребители
Если вражеский F-16 так или иначе прорвался через системы противовоздушной обороны дальнего и среднего действия, то все средства для поражения самолета в ближнем радиусе есть. В России, по словам военного эксперта, успешно применяются три основных типа ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов): модификации комплекса «Стрела» от первой до десятой, «Сосна» и «Верба». Они оборудованы комбинированными головками самонаведения (ГСН), совмещающими захват цели по ее инфракрасному излучению (ИК ГСН), и систему радиолокационного сопровождения (ПАРЛ ГСН).
«У нас есть все для того, чтобы любые цели, в том числе F-16, сбивать, если цель будет находиться в зоне поражения ПЗРК, — уверен Хатылев. — F-16 — обычный самолет с обычным двигателем, поэтому если он попадет в зону видимости, обнаружения и поражения этого комплекса, то будет уничтожен без проблем».
Полковник считает, что применение ПЗРК достаточно эффективно: «Американцы прячут обычно информацию о том, сколько F-16 было сбито вообще за все время эксплуатации с 1974 года. Я думаю, что немало было уничтожено [с помощью переносных комплексов]».
Сбивать ракеты, пущенные с F-16
По словам Хатылева, существуют и системы, которые способны сбивать выпущенные с F-16 ракеты типа «воздух — земля» и «воздух — воздух»: «Да, можно сбить. При этом для перехвата ракет применимы различные комплексы: «Это «Панцирь», «Бук» и «Тор» — без вопросов. И С-300, и С-350 могут стрелять. Но для этого необходимо иметь очень серьезную подготовку. Нужна мощная разведка, чтобы можно было обнаружить запуск ракеты своевременно, потому что ее скорость гораздо больше, чем скорость самолета».
Скорость ракеты, пущенной с самолета, складывается со скоростью этого самолета и может достигать трех-четырех махов (число Маха равно скорости звука).
«Наша задача — быстро обнаружить [ракету], немедленно, чтобы затратить расчетное время не более шести секунд, — объяснил полковник ПВО. — За шесть секунд современный комплекс должен обнаружить эту ракету и сразу дать пуск — это еще две секунды. Итого — за 8-10 секунд нужно ее уничтожить».
Особенность снарядов и ракет с точки зрения их перехвата состоит в площади эффективной отражающей поверхности объекта: «[Проблема в том], сможет ли зенитный ракетный комплекс и его радиолокационная станция захватить эту цель на фоне воздушной обстановки», — добавил полковник.
«Все, что летит в воздухе, подлежит уничтожению, — заключил Хатылев.
В августе 2023 года состоялась пресс-конференция с участием президента Украины Владимира Зеленского и исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте: на мероприятии огласили информацию о плане поставки Украине порядка 60 самолетов F-16 от Дании и Нидерландов. Также президент Украины заявлял, что Киеву нужно около 160 истребителей этого типа, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве.
F-16 — самый массовый боевой самолет четвертого поколения. Всего выпущено около 4,5 тысячи этих машин в различных модификациях, они по сей день используются по всему миру. Однако европейские страны заинтересованы в обновлении авиапарка и хотят истребители пятого поколения F-35, поэтому старые F-16 обещают передать украинскому государству.