F-16 — самолет для смертников. Экс-начальник войск ПВО Москвы заявил, что «американские» истребители будут сбиваться до того, как выпустят ракеты

Также Хатылев обозначил и другую значительную проблему — где размещать натовские самолеты: «На сегодняшний день, насколько я понимаю и владею информацией, аэродромов, полностью [укомплектованных] для дислокации F-16, на Украине нет. Это не имеется в виду просто бетонная дорожка, по которой взлетают и садятся. Аэродром — это где заправляют, где проверяют технику — ее радиолокационную систему и двигатели, где ее оснащают ракетами. Это целый комплекс материально-технических средств».

Сбивать из окопа натовские истребители

Если вражеский F-16 так или иначе прорвался через системы противовоздушной обороны дальнего и среднего действия, то все средства для поражения самолета в ближнем радиусе есть. В России, по словам военного эксперта, успешно применяются три основных типа ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов): модификации комплекса «Стрела» от первой до десятой, «Сосна» и «Верба». Они оборудованы комбинированными головками самонаведения (ГСН), совмещающими захват цели по ее инфракрасному излучению (ИК ГСН), и систему радиолокационного сопровождения (ПАРЛ ГСН).

«У нас есть все для того, чтобы любые цели, в том числе F-16, сбивать, если цель будет находиться в зоне поражения ПЗРК, — уверен Хатылев. — F-16 — обычный самолет с обычным двигателем, поэтому если он попадет в зону видимости, обнаружения и поражения этого комплекса, то будет уничтожен без проблем».





Полковник считает, что применение ПЗРК достаточно эффективно: «Американцы прячут обычно информацию о том, сколько F-16 было сбито вообще за все время эксплуатации с 1974 года. Я думаю, что немало было уничтожено [с помощью переносных комплексов]».

Сбивать ракеты, пущенные с F-16

По словам Хатылева, существуют и системы, которые способны сбивать выпущенные с F-16 ракеты типа «воздух — земля» и «воздух — воздух»: «Да, можно сбить. При этом для перехвата ракет применимы различные комплексы: «Это «Панцирь», «Бук» и «Тор» — без вопросов. И С-300, и С-350 могут стрелять. Но для этого необходимо иметь очень серьезную подготовку. Нужна мощная разведка, чтобы можно было обнаружить запуск ракеты своевременно, потому что ее скорость гораздо больше, чем скорость самолета».