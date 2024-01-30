Жить без интернета около часа. Что произошло с рунетом 30 января?

Произошел один из самых массовых сбоев в работе рунета за последние несколько лет. На протяжении часа жители России не могли получить доступ к десяткам сайтов и приложений. Почему это произошло и кто попал под удар — рассказываем в этом материале.





Что произошло?





Изначально о проблемах с доступом к сайтам стало известно около 19:30 мск. При этом жаловались на сбои как жители Москвы, так и ряда других городов России. Одним из первых на проблему обратил внимание Telegram-канал «Код Дурова». Его администрация объяснила, что причина в поломке DNSSEC — расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных пользователей.





Администрация портала подчеркнула, что это важная технология, без которой надежная идентификация веб-ресурсов попросту невозможна.





Вскоре версию Telegram-канала официально подтвердили в Минцифры, уточнив, что идут восстановительные работы.





Какие ресурсы оказались недоступны?





В результате сбоя россияне потеряли возможность пользоваться десятками сайтов и приложений. В том числе стали недоступны «Яндекс», «МегаФон», МТС, Ozon, Wildberries, «Авито», сайты и приложения ряда банков.





По данным СМИ, некоторые пользователи не могли получить банковские услуги через интернет. В частности, пишет Readovka, с этим столкнулись клиенты «Сбера», Альфа-Банка и прочих крупных банков. В кредитных организациях официально о проблемах не сообщали.





Сбой рунета также коснулся «Госуслуг» и портала «СБОЙ.РФ». Последний позволял в режиме реального времени мониторить проблемы с доступом к различным ресурсам.





Восстановление доступа





Первые сообщения о восстановлении доступа к сайтам с доменом .ru начали фиксировать около 21:10 мск, о чем свидетельствуют данные сервиса Downradar.





Вскоре СМИ со ссылкой на Роскомнадзор также сообщили о решении проблемы с доступом в интернет для провайдеров и абонентов Национальной системы доменных имен.