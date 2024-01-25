В правительстве рассказали, сколько туристов посетили отели Кубани и Петербурга в новогодние каникулы

Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями в России для туристов в новогодние праздники. Гостиницы Краснодарского края приняли 430 тысяч человек, Северной столицы — 300 тысяч человек. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе правительства РФ.





Эти направления традиционно входят в топ-3 путешествий по стране, отметили в кабмине.





«По оценкам субъектов, в период новогодних каникул гостиницы и отели Краснодарского края приняли 430 тысяч туристов, Санкт-Петербурга — 300 тысяч туристов соответственно», — сообщили в правительстве.





В числе лидеров по числу туристов также Московская область. По оценкам властей региона, в новогодние каникулы в гостиницах Подмосковья останавливались 165 тысяч человек.





Другие популярные направления — Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. В отелях этих регионов в Новый год разместились 130 тысяч и 128 тысяч человек соответственно.





22 января 2024 года замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами рассказал , что, предварительно, турпоток по России в новогодние праздники вырос на 19% по сравнению с годом ранее. Чернышенко говорил, что на Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург приходится более 35% турпоездок.





По данным чиновника, средняя загрузка отелей в стране превысила 80%. Транспортная отрасль в новогодние каникулы обслужила 5,7 миллиона пассажиров.