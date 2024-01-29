Друзья и воспитанники тренера детской хоккейной команды «Кедр» Виталия Плешкова из Новоуральска (Свердловская область) прокомментировали его гибель в аварии 29 января. Это стало трагедией для всего хоккейного сообщества города и области.





«Виталий Плешков — очень хороший человек. Хороший тренер, лично знаком был, сына тренировал. Прям отцовский подход к детям (команде). Детей любил. Большая утрата. Слов нет даже, чтобы ее передать», — поделился с Daily Storm отец хоккеиста, который тренировался у Плешкова.





Первые ученики наставника отзываются о нем как о «грамотном тренере и хорошем человеке»: «Это мой первый тренер. Замечательный человек. Очень больно, слов нет».





Соперники хоккейной команды «Кедр» также шокированы гибелью спортивного педагога из Новоуральска.





«Я хорошо знал Виталия Алексеевича. Часто встречались с ним, играли наши команды друг против друга. Очень печально, что все так произошло... Нет слов. Он был очень порядочным человеком, отличным специалистом! Это большая потеря для всего тренерского цеха!» — рассказал тренер хоккейного клуба «Юрматы-СКА» Булат Сайфутдинов.





ДТП произошло утром 29 января в нескольких километрах от трассы Екатеринбург — Серов. Автобус, в котором ехали восемнадцать 15-летних хоккеистов и их тренер из Челябинска в родной Новоуральск, столкнулся с легковым автомобилем, когда выскочил на встречную полосу.





﻿По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте. Несколько подростков пострадали и были госпитализированы. По словам главы Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева, команда передвигалась на автобусе частного предпринимателя, подробности инцидента сейчас устанавливают прокуратура и ГИБДД.





Тренера Виталия Плешкова, по словам свидетеля трагедии, зажало в автобусе. Воспитанники не смогли его вытащить. Позже он скончался в больнице с тяжелыми травмами нижних конечностей.