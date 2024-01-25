Новости с арктического фронта: в Роспотребнадзоре считают, что Запад добивается захвата арктического шельфа

В Роспотребнадзоре прокомментировали Daily Storm статью The Guardian от 21 января, где шла речь о том, что во льдах Сибири скрывается древний вирус, якобы способный вызвать новую пандемию. В российском ведомстве уверены, что иностранные ученые, делая такие громкие заявления, вмешиваются во внутренние дела России, преследуя цель захватить арктический шельф.





«Утверждения о том, что новая пандемия может случиться из-за вирусов, находящихся в зоне вечной мерзлоты в Сибири, — это спекуляция. Вечная мерзлота есть не только в России. Например, в Дании на острове Гренландия или в США на полуострове Аляска. Но эти ученые говорят именно про Сибирь и ее освоение. У нас сейчас с политической точки зрения идет борьба за арктический шельф и Северный морской путь. Поэтому в рамках этой борьбы и придумывают всякие истории, для того чтобы взять что-то под свой контроль и кого-то ограничивать. Я вижу в этом просто попытку вторжения во внутренние дела нашей страны», — привели в пресс-службе Роспотребнадзора слова замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова.





Настоящая опасность, по мнению российского академика, исходит от американских паразитов: «С тем же успехом человек может столкнуться с неизвестными вирусами или микробами, вырубая леса в Амазонке, где никогда этого не делали, и во всех остальных местах, где не ступала нога человека. Например, какие-нибудь вирусы летучих мышей, проживающих в зарослях Амазонки, о которых мы не знаем. При освоении таких территорий человеком возможны контакты с животными или продуктами их жизнедеятельности, которые несут риск инфицирования. Вероятность такого развития событий на порядок выше, чем инфицирование вирусами из зоны вечной мерзлоты».





Россиянам, утверждает эпидемиолог, не следует бояться никаких зомби-болезней — Роспотребнадзор их тщательно мониторит.





«В России уже существуют программы по изучению арктического региона. Ученые занимаются мониторингом таяния льдов, изучают состав химических веществ, загрязняющих арктическую зону, и какие биологические объекты там можно обнаружить — бактерии, вирусы и так далее. Кроме того, в арктической зоне ведется постоянная работа по линии разных заинтересованных министерств и ведомств. Никакой реальной угрозы для населения России не существует, все это находится под контролем и отслеживается. У России хватает знаний, умений и технологий, для того чтобы обеспечить биологическую безопасность страны», — рассказал Владимир Дедков.





В статье британской газеты The Guardian от 21 января ученые предупреждают человечество об опасности новой мировой инфекции. По их словам, законсервированный древний вирус может распространиться из-за активной промышленной деятельности в Сибири. Бурение нефтяных скважин якобы выпустит в мир проснувшуюся заразу, шахтеры станут первыми ее жертвами.





«Последствия могут быть катастрофическими», — заверяет вирусолог из Университета Эразма Роттердамского Марион Купманс.





По ее словам, велика вероятность образования новых очагов инфекции и из-за глобального потепления, а также таяния ледников.





Вечная мерзлота, как поясняет генетик Жан-Мишель Клавери из Марсельского университета, сохраняет в себе все микробы и паразиты. Поэтому йогурт, помещенный в такую почву, может быть съедобным даже через 50 тысяч лет.