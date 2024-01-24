«Был слышен громкий шум»: рассказ очевидца о моменте падения Ил-76

В Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого были 65 пленных военных ВСУ, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Самолет упал около села Яблоново. Перед трагедией многие местные жители слышали сильный шум.





Как поделился с Daily Storm местный житель, перед падением борта он слышал три хлопка, а также видел в небе дым. Собеседник издания живет на окраине Яблоново.





«Самого самолета не видели, слышали только звуки. Было три хлопка точно, может быть, четыре, по сравнению с Белгородом тихие достаточно. Потом дым пошел — грибок, его было хорошо видно. Затем стало слышно громкий шум, наверное, от падения самолета. Сейчас ничего сверхъестественного не происходит, все тихо», — сказал Daily Storm местный житель.





При этом информация о количестве хлопков разнится. По версии собеседника RT, перед падением самолета был слышен один хлопок. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» приводит комментарий сотрудницы хосписа Марии, которая насчитала два громких звука перед крушением российского Ил-76. В то же время все свидетели происшествия подтверждают, что самолет не развалился в воздухе, а падал и горел.





Председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев сообщил, что экипаж борта перед падением успел предупредить о «внешнем воздействии».





Депутат Госдумы Андрей Картаполов считает, что Ил-76 был подбит тремя ракетами. Он также сказал, что в упавшем самолете находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На данный момент речи об обмене военнопленными, по словам парламентария, не идет.