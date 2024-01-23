Не опять, а снова: издательство «АСТ» отправило роман «Наследие» Владимира Сорокина на экспертизу

Инициативная группа, в составе которой оказалась писательница Ольга Ускова, направила заявление в Следственный комитет с просьбой проверить «Наследие» Владимира Сорокина на пропаганду ЛГБТ* и педофилии. Издательство «АСТ», выпустившее книгу, в свою очередь уже передало роман на экспертизу, но снимать его с продажи пока не будет.





«Мы книгу отдали на экспертизу, ждем результатов. Исходя из них, будем дальше принимать решение. Жалоб всегда много на разные вещи поступает от людей, но есть законы. Мы будем действовать согласно ним», — заявил Daily Storm директор департамента художественной литературы «АСТ» Сергей Рубис.





Роман Владимира Сорокина на данный момент доступен для покупки в розничных и интернет-магазинах.





«Пока основания для снятия с продажи нет. Маркировки соответствующие стоят: 18+. А то, что там кто-то разгоняет историю, что там какая-то пропаганда, мы пока этого не видим. Экспертизы тоже ни у кого нет. Поэтому будем ждать результатов», — сообщил Рубис.





Заявление с просьбой проверить «Наследие» подписали более 1500 недовольных книгой граждан. Они считают, что издательство нарушило запрет на популяризацию педофилии и нетрадиционных отношений. Как пишут СМИ, правоохранительные органы могут возбудить дело об административном нарушении по статье 6.21 КоАП — о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Максимальное наказание для юрлиц — штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на 90 суток.





Кроме этого, кампанию против книги ведет движение «Сорок сороков». В начале января оно также направляло в Министерство внутренних дел письмо с просьбой проверить роман Сорокина.





В конце декабря 2023 года Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал издательство «Эксмо» на 900 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, которую увидели в комиксе «Голубь Геннадий». Проверку тогда инициировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. 9 января СМИ писали, что «Эксмо» обжаловало решение суда, о результатах пока не сообщалось.