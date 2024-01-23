Блогера Елену Блиновскую в СИЗО в ближайшее время навестят правозащитники. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал Daily Storm, что сам проведает «королеву марафонов».
«Пока ее никто [из ОНК] не навестил, но я у нее скоро буду», — сообщил Мельников.
Накануне вечером, 22 января, Блиновскую отправили в следственный изолятор на три месяца из-за нарушения условий домашнего ареста. Адвокат блогера Наталия Сальникова утверждает, что нарушений не было. Защитница сказала Daily Storm, что решение суда обжалуют.
«Конечно, будем обжаловать. Считаем решение несправедливым и чрезмерно суровым. Позиция защиты — нарушений не было», — заявила Сальникова.
Блиновскую поместили в женский следственный изолятор «Печатники» в Москве. Отзывы по поводу СИЗО в интернете довольно удручающие. Пользователи пишут «бардак», «мегамрачное место» и отмечают, что «не пожелали бы даже худшему врагу попасть в такие места».
На сайте СИЗО указано, что на его территории есть храм, типография, хлебопекарня и ангар для хранения плодоовощной продукции. Также там имеются две общие камеры для содержания женщин с детьми, обустроена детская площадка. В каждой камере режимных корпусов есть кухня и туалет.
Блогер пробудет под стражей до 26 апреля. В Замоскворецком суде 22 января объяснили, что Блиновская нарушила установленные ограничения в рамках домашнего ареста. По данным следствия, она провела новогоднюю вечеринку, на которой присутствовала свидетельница по ее уголовному делу.
Елену Блиновскую обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ранее стало известно, что блогер должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.
Блиновская пытается оспорить требования налоговиков. Судебное заседание по этому вопросу запланировано на 6 февраля 2024 года.