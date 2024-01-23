Блогера Елену Блиновскую в СИЗО в ближайшее время навестят правозащитники. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал Daily Storm, что сам проведает «королеву марафонов».





«Пока ее никто [из ОНК] не навестил, но я у нее скоро буду», — сообщил Мельников.





Накануне вечером, 22 января, Блиновскую отправили в следственный изолятор на три месяца из-за нарушения условий домашнего ареста. Адвокат блогера Наталия Сальникова утверждает, что нарушений не было. Защитница сказала Daily Storm, что решение суда обжалуют.





«Конечно, будем обжаловать. Считаем решение несправедливым и чрезмерно суровым. Позиция защиты — нарушений не было», — заявила Сальникова.





Блиновскую поместили в женский следственный изолятор «Печатники» в Москве. Отзывы по поводу СИЗО в интернете довольно удручающие. Пользователи пишут «бардак», «мегамрачное место» и отмечают, что «не пожелали бы даже худшему врагу попасть в такие места».