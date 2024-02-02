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В Госдуме предложили поднять возраст призыва до 50 лет для мужчин, получивших паспорт России
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Ранее подобные идеи уже высказывали председатель СПЧ Фадеев и депутат Журавлев undefined
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В Госдуме предложили поднять возраст призыва до 50 лет для мужчин, получивших паспорт России

Ранее подобные идеи уже высказывали председатель СПЧ Фадеев и депутат Журавлев

В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, которые получили гражданство России. Документ появился в думской базе проектов. На это обратил внимание РБК. 


Авторы законопроекта — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»). Говорится, что изменения могут внести в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».


В пояснительной записке говорится, что «как показывает практика», уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» и только после этого получают российский паспорт. 


В сентябре 2022 года председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста недавно получивших гражданство России до 45 или 50 лет. 


С 1 января этого года верхняя граница призывного возраста в России увеличилась до 30 лет, нижняя осталась на отметке 18 лет. 

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Dailystorm - Член СПЧ Кабанов назвал глупостью предложение Журавлева поднять призывной возраст до 40-50 лет
#призывной возраст #россияне #госдума #мигранты
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