В Госдуме предложили поднять возраст призыва до 50 лет для мужчин, получивших паспорт России

В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, которые получили гражданство России. Документ появился в думской базе проектов. На это обратил внимание РБК.





Авторы законопроекта — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»). Говорится, что изменения могут внести в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».





В пояснительной записке говорится, что «как показывает практика», уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» и только после этого получают российский паспорт.





В сентябре 2022 года председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста недавно получивших гражданство России до 45 или 50 лет.





С 1 января этого года верхняя граница призывного возраста в России увеличилась до 30 лет, нижняя осталась на отметке 18 лет.