Информатора WikiLeaks Шульте в США приговорили к 40 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 40 годам заключения информатора WikiLeaks, бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте. Прокуратура просила для него пожизненное заключение. Обвинители утверждали, что бывший сотрудник причастен «к самой разрушительной утечке секретной информации за всю американскую историю».





По версии следствия, осужденный причастен к проекту Vault 7. Это кодовое название крупнейшей серии утечек материалов ЦРУ о разработанных им программах, позволяющих удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их информацией. Она включает почти 10 тысяч документов и файлов.





Сам Шульте заявил, что «правительство ищет не справедливости, а мести».





В 2017 году WikiLeaks раскрыла, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру.





Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит 175 лет в США. Сейчас он находится в Великобритании. Вопрос о его экстрадиции не решен.