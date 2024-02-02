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Таможенники в Забайкальском крае задержали контейнеры из Китая с формой для ВСУ
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Всего было обнаружено восемь контейнеров undefined
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Таможенники в Забайкальском крае задержали контейнеры из Китая с формой для ВСУ

Всего было обнаружено восемь контейнеров

Контейнеры с формой Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник читинской таможни Владимир Игнатьев. 


По декларации шла спортивная и рабочая одежда. Когда один контейнер вскрыли, то там обнаружили баулы с украинскими адресами. В них было упаковано обмундирование с символикой ВСУ.


Всего задержали восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого. Баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку. 


Идут следственные действия, «ФСБ уже работает по полной программе». Уголовного дела еще нет.

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#всу #забайкальский край #китай #фтс
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