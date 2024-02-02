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ЦИК нашел недостатки в документах кандидатов на выборы президента РФ Русских и Баташева
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В подписях, предоставленных сторонниками Надеждина, обнаружились «мертвые души», сообщили в Центризбиркоме Члены Центральной избирательной комиссии РФ участвуют в заседании ЦИК РФ
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ЦИК нашел недостатки в документах кандидатов на выборы президента РФ Русских и Баташева

В подписях, предоставленных сторонниками Надеждина, обнаружились «мертвые души», сообщили в Центризбиркоме

Члены Центральной избирательной комиссии РФ участвуют в заседании ЦИК РФ Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦИК нашел недостатки в документах Анатолия Баташева и Рады Русских. У них могут возникнуть проблемы с регистрацией кандидатами в президенты РФ. У обоих отсутствуют подтверждения оплаты изготовления подписных листов, протоколы об итогах сбора подписей избирателей, а также список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.


Кроме того, Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей вместо необходимых 300 тысяч для участия в президентских выборах, пояснил представитель Центризбиркома Николай Левичев.


ЦИК также признал Ирину Свиридову как утратившую статус кандидата на должность президента России. Она не представила документы в установленный срок.


Рассмотрение подписей Бориса Надеждина продолжается. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что в подписных листах Надеждина и Малинковича комиссия обнаружила «мертвые души». 


Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Действующий президент РФ уже сдал более 300 тысяч подписей как самовыдвиженец и получил удостоверение кандидата. 

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#выборы 2024 #цик #выборы президента
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