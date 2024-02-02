ЦИК нашел недостатки в документах кандидатов на выборы президента РФ Русских и Баташева

ЦИК нашел недостатки в документах Анатолия Баташева и Рады Русских. У них могут возникнуть проблемы с регистрацией кандидатами в президенты РФ. У обоих отсутствуют подтверждения оплаты изготовления подписных листов, протоколы об итогах сбора подписей избирателей, а также список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.





Кроме того, Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей вместо необходимых 300 тысяч для участия в президентских выборах, пояснил представитель Центризбиркома Николай Левичев.





ЦИК также признал Ирину Свиридову как утратившую статус кандидата на должность президента России. Она не представила документы в установленный срок.





Рассмотрение подписей Бориса Надеждина продолжается. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что в подписных листах Надеждина и Малинковича комиссия обнаружила «мертвые души».





Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Действующий президент РФ уже сдал более 300 тысяч подписей как самовыдвиженец и получил удостоверение кандидата.