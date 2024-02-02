Володин: Депутатам предложат отозвать законопроект о призыве на военную службу 50-летних россиян

Законопроект о призыве бывших мигрантов в возрасте до 50 лет рассматривать не будут. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал проект закона непроработанным и заявил, что внесшим инициативу депутатам предложат ее отозвать.





«Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — заявил Володин РИА Новости.





Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин-иностранцев, получивших гражданство России.





Документ подготовили депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»). В пояснительной записке говорится, что, «как показывает практика», уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» — и только после этого получают российский паспорт.