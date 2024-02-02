Жители Бишкека рассказали, как живут после масштабной аварии на ТЭЦ

Жители столицы Киргизии Бишкека рассказали Daily Storm о ситуации с горячей водой и отоплением после аварии на ТЭЦ. У некоторых проблемы начались еще вечером 1 февраля. В ряде домов есть тепло и горячая вода, потому что здания отапливаются электричеством и газом.

Один мужчина только из новостей узнал, почему у него нет горячей воды.





«Отключили [горячую воду и отопление] вчера вечером. На данный момент не могу точно сказать по поводу поведения жителей, но не заметил особой обеспокоенности», — сказал он.





У другого жителя столицы Киргизии отопление и горячая вода пропали утром 2 февраля. Сейчас батареи в его квартире уже холодные. «На данный момент терпимо. Холодно, может, будет только ночью. Уезжать никуда не планирую, про других не знаю», — ответил местный житель.





Еще одна жительница города рассказала, что частные жилые дома в Бишкеке, а также, по ее словам, многие новостройки не подключены к центральной отопительной системе: «Пока есть электричество, будут отапливаться электричеством или газом».





Сейчас в столице Киргизии три градуса мороза, ночью ожидается 11 градусов ниже ноля. В Бишкеке проживают более миллиона человек.





Авария на ТЭЦ в Бишкеке произошла в ночь на 2 февраля, из-за чего была прекращена подача отопления и горячей воды. В Минэнерго Киргизии сообщили, что теплоснабжение восстановят через два-три дня. В МЧС говорили, что ремонт может занять пять-семь дней.