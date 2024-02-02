Глава Минобороны России Шойгу заявил, что за месяц ВСУ потеряли более 20 тысяч убитыми и ранеными

Глава Министерства бороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС сообщил, что общие потери ВСУ за последний месяц составили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.





По его словам, уничтожено свыше трех тысяч единиц украинской техники. В частности, немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, РСЗО HIMARS и пусковые установки системы ПВО Patriot, отметил Шойгу.





Он подчеркнул, что российские подразделения сейчас продвигаются вперед и расширяют зоны контроля, а киевские власти бросают в бой оставшиеся резервы и спешно проводят принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения линии соприкосновения.





31 января Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения («Уралтрансмаше») выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ». Глава Минобороны раскритиковал гендиректора предприятия Олега Емельянова за затягивание сроков производства одного из перспективных артиллерийских комплексов.