Депутаты отозвали подписи с проекта о повышении призывного возраста до 50 лет

Один из авторов законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин, принятых в гражданство России, и замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что депутаты готовы к уточнению инициативы в юридическом плане.





Бородай и Шеремет также отозвали свои подписи с закона. Журавлев добавил, что закон «остается на проработку и включения поправок, которые хотят внести коллеги». По его словам, предлагается «отточить юридические формулировки».





Он подчеркнул, что коллеги из Госдумы, «как минимум, ознакомились и согласились с наличием такой проблемы».





Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие темы требуют всестороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство, а также раскритиковал законопроект.





Документ подготовили депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»). В пояснительной записке говорится, что «как показывает практика», уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» и только после этого получают российский паспорт.