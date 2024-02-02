В Петербурге нашли и изъяли свыше 640 килограммов кокаина

В Санкт-Петербурге обнаружен и ликвидирован крупный канал поставки наркотиков из стран Латинской Америки, сообщили в Управлении ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.





У контрабандистов изъято более 640 килограммов кокаина* на сумму свыше двух миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере», добавили в ФСБ.





10 января стало известно, что сотрудники Федеральной таможенной службы и Федеральной службы безопасности обнаружили свыше тонны кокаина. Общая оценочная стоимость запрещенных веществ на черном рынке составляет около 11 миллиардов рублей, заявили в пресс-службе ФТС.





Наркотики нашли в Большом порту Санкт-Петербурга. Тысячу брикетов злоумышленники спрятали в верхней части грузового модуля. После проведения экспертизы было возбуждено уголовное дело.





* Употребление наркотиков наносит вред здоровью.