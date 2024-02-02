Путин заявил, что для успеха на поле боя нужно быстро реагировать на происходящее

Для успеха на поле боя нужно быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и своевременно подавлять их, что и делает Российская армия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.





Глава государства сообщил, что за последние два года в ОПК было создано 520 тысяч новых рабочих мест, в этой сфере трудятся 3,5 миллиона человек. Всего в России шесть тысяч предприятий ОПК, еще 10 тысяч организаций с ними связаны, отметил российский лидер.





По мнению президента, новейшие российские вооружения «явно всех превосходят», в том числе и оружие, которое есть у НАТО.





Он указал, что ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в ходе СВО и нарасхват на международных рынках, «как горячие пирожки». Также Путин подчеркнул, что Россия в 2023 году продала за рубеж вооружений на миллиарды долларов.