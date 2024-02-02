Депутат Милонов поддержал введение гендерно нейтральных уроков труда в школах

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева 2 февраля заявила, что на уроках труда, которые станут обязательными с 1 сентября 2024 года, больше не будет привычного разделения на группы мальчиков и девочек. Депутат Милонов поддержал введение гендерно нейтральных уроков в школах.





«Я знаю девчонок, которые умеют так с деревом работать, что прям загляденье. А все лучшие шеф-повара — мужчины. Это не тот случай, когда всех мальчиков заставляют вышивать и ходить как беременная женщина», — поделился с Daily Storm парламентарий Виталий Милонов.





По его мнению, школьники имеют право выбирать любой понравившийся им модуль: «Если мальчик хочет трудиться так, то дай бог, чтобы он трудился. Хуже, если он не работает, ничего не делает. Главное — удача».





Замглавы Минпросвещения России Татьяна Васильева в ходе круглого стола в Госдуме 2 февраля объявила, что на уроках труда в школах больше не будет обязательного деления на группы по половому признаку.





«Самое важное — учесть возможность изучения модулей всеми желающими», — считает Васильева.





Чиновница подчеркнула, что школа и родители могут самостоятельно распределять учеников согласно их желаниям. Предмет будет обязательным для изучения школьниками 1-9-х классов.





Нововведение уже вызвало положительную реакцию у заслуженного учителя России Евгения Ямбурга. Он назвал глупостью гендерное разделение уроков труда.





«И мальчики, и девочки, если захотят, могут заниматься домоводством», — сказал педагог.





В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал необходимость возвращения обязательных уроков труда в школы. Закон о таких обязательных уроках уже подписал президент РФ Владимир Путин. С 1 сентября 2024 года предмет будет преподаваться во всех школах России.





«Если человек трудолюбив, у него обязательно все будет хорошо», — уверен парламентарий.







